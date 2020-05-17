影／黃蜂外圍環流打亂台東離島空中及海上交通
今年第一個颱風黃蜂前天登陸菲律賓群島後，結構被陸地破壞，今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，不過，受其外圍環流影響，台灣東半部海域海象變差，包括綠島、蘭嶼、恆春半島及西南部近海，今天甚至後天都會有長浪，也影響導致今天台東離島海上交通停擺，往返台東與蘭嶼客輪全部取消，綠島往返台東客輪上午9點半，從綠島開出兩班後也停駛。
中央氣象局今天上午8時30分解除黃蜂海上颱風警報，不過今天整天恆春半島、花東地區因受其外圍環流影響，須留意陣雨或雷雨，不排除到大雨等級。
由於台東外海風浪變大，基於安全，首當其衝的蘭嶼海空交通全部停擺，至於綠島空中航班也停飛，往返台東與綠島的客輪業者綠島之星2號、凱旋2號，今天上午9點半從綠島各發1個航班到台東後即停駛；至於18日以後客輪航班，業者將視海氣象及海象狀況再行決定。
不過，今天上午10點半搭船從綠島回到台東的遊客，多數都表示，今天東部外海的浪況其實還好，搭船回到台東途中不會覺得不舒服，也沒有吐。
海巡署東部分署第一三大隊表示，目前綠島還有463名遊客，由於每次颱風過境，東部海域海象變差，往往造成客輪停駛多日，擔心遊客受困綠島多日無法返台，今天一早綠島之星2號、凱旋2號天候狀況還許可，上午10點半左右將綠島463名遊客都載回台東。
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