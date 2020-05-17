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獨／疊床架屋？ 關愛基金會想成立長照機構遭拒

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
關愛之家創辦人楊婕妤表示，關愛之家長期以來都是自籌款項、接受民間小額捐款等，來照護上述族群並提供服務，若需另成立長照機構，此龐大金額對他們來說是另外一筆負擔。記者簡浩正／攝影
關愛之家創辦人楊婕妤表示，關愛之家長期以來都是自籌款項、接受民間小額捐款等，來照護上述族群並提供服務，若需另成立長照機構，此龐大金額對他們來說是另外一筆負擔。記者簡浩正／攝影

沒錢真的萬萬不能。設立於2011年的關愛基金會，主旨為持續照顧更多弱勢族群，涵括HIV感染者、長照、失智、移工及其子女等面向，其關愛之家並於北市、屏東兩處提供床位，接受感染者照護、醫療轉介等服務；但因未立案，僅能提供中短期服務。但對部分遭其他單位拒絕收容的感染者來說，這兒猶如他們的「中途之家」般重要，也成為其棲身之處。

持續照護上述對象的關愛之家，也深知轉型才能長遠，關愛之家於去年底、今年初陸續詢問社家署是否同意關愛之家能直接申請成立住宿型長照機構，不過社家署3月的公文，讓關愛的夢想被打了回票。

記者獨家取得社家署會同長照司今年3月20日給關愛的回函，表示依長照法與長照法人條例，僅限定2018年以前需有依據老福法或身障權益保障法立案之住宿機構之社福法人，才能直接申請設立住宿型長照機構。但關愛之家僅有高雄設有兒少機構，故必須另外提撥基金申請設立新的長照法人，最低為地方性1000萬、全國性需3000萬。

關愛之家創辦人楊婕妤表示，關愛之家長期以來都是自籌款項、接受民間小額捐款等，來照護上述族群並提供服務，此龐大金額對他們來說是另外一筆負擔，因該提撥的資金也不能利用，需額外再募集資金來維持運作，可說是非常地「疊床架屋」，也增添行政與管理的成本，運作上反而更沒有效率。

楊婕妤說，關愛之家一直以來都收容底層、弱勢或被遺忘族群，這幾年也是撐的很苦。想問感染者的長照需求，應該如何被滿足？政府雖曾輔導關愛基金會轉型，但多年來遭所在地居民抗議是不爭事實。而疾管署雖成立愛滋感染者照護示範機構名單，但實際上家屬申請都遭拒絕或說滿床；各地醫院、社會局、衛生局的轉介服務，似乎未完全發揮作用，如何讓有需要的感染者取得長照的服務？他們也很擔心。

社家署回函，表示依長照法與長照法人條例，僅限定2018年以前需有依據老福法或身障權益保障法立案之住宿機構之社福法人，才能直接申請設立住宿型長照機構。但關愛之家僅有高雄設有兒少機構，故必須另外提撥基金申請設立新的長照法人。記者簡浩正／翻攝
社家署回函，表示依長照法與長照法人條例，僅限定2018年以前需有依據老福法或身障權益保障法立案之住宿機構之社福法人，才能直接申請設立住宿型長照機構。但關愛之家僅有高雄設有兒少機構，故必須另外提撥基金申請設立新的長照法人。記者簡浩正／翻攝

長照 衛生局 屏東

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