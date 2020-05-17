高山鐵梯該不該架？ 老山友：這不只是安全問題

聖稜線素密達斷崖架設鐵梯引發熱烈討論，苗栗縣一名黃姓老山友舉日本名山槍岳為例，槍岳也到處是鐵梯，吸引世界各地的山友，也不見很大反彈，架鐵梯除山林開放的安全問題，應該要有更全面考量及配套做法，減少爭議。

高山鐵梯爭議案，黃姓山友指出，素密達斷崖並非首見，最具指標性同樣是聖稜線世紀奇峰大霸尖山，林務局1970年間在東南方沿著峭壁架設鐵梯，大幅降低攀登困難及危險，登大霸成了大眾化登山路線，雪霸國家公園成立後，林務局1991年間拆除鐵梯，拆或不拆當時也引發見仁見智熱議。

素密達斷崖高3、40公尺，3層崖面有近乎90度垂直的峭壁，加上地形破碎，腳可踩踏點很少，黃姓山友表示，斷崖還要小心落石，因此必須特別戒慎恐懼，靠繩索輔助，確保防墜落，背包與人分離，通過確實有難度，但安全及山林開放政策之外，還有一些層面需要考量。

他攀登過槍岳縱走路線，沿途可見鐵梯，也不損名聲，世界各地登山客絡繹不絕，他認為，鐵梯架設降低難度，增加安全及可親近性，但如果僅在素密達斷崖架設鐵梯，其他危險路段沒有整體評估設施，對山林沒有開放沒有實質助益。

此外，他感觸最深是山屋，槍岳縱走的山屋舒適，運補都有直升機，不像國內多數山屋簡陋狹窄，甚至連排遺基本需求，都讓山友難為情，且不好處理。

黃姓山友認為另一方面山友自律對登山安全也很重要，他說，政府去年山林開放政策，減少管制措施，加重山友自律責任，雪霸國家公園管理處統計登山許可，去年約6萬多人許可登山，增加兩成左右，但一些山友並沒有準備好，沒有評估天氣、自身狀況，還有裝備也不齊全，貿然登山增添風險。