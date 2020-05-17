素密達斷崖架鐵梯被批「沙魚劍」 雪霸處：已盡量兼顧

知名登山路線聖稜線最大天險素密達斷崖，最近雪霸國家公園管理處施工鐵梯惹來熱議，許多網友鐵梯外觀有如沙魚劍突兀，莫須有安全設施大殺自然地景，並發起一人一信拆沙魚劍，不過，也有山友認為安全第一，還管它醜或不醜。

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，所有山友的意見雪霸處都會虛心接受並參考，雪霸處統計2015年到2019年間素密達斷崖共發生5起山難，造成4人死亡，雪霸處不斷徵求第一線員工、協作意見並檢討，加上山林開放政策，因此在密達斷崖最底部的8.5公尺崖面，因有內凹及尋找踏點不易，盡量減少設施量體架設輔助梯，上方另兩面崖面，則增加輔助繩、踏點，增加攀登安全性。

素密達斷崖雪霸處最近施工鐵梯，山友分享照片，引來雪霸處官方臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」，及臉書社團「登山借問站」、臉書粉絲專頁「雪羊視角」粉絲專頁等登山相關社團，湧進大批留言，山友熱烈討論，正反意見都有。

反對網友指出，素密達斷崖鐵梯施作，透明度不足，蓋好了才發現，設施無法融入景觀，有如沙魚劍，莫須有的鐵梯破壞珍貴的荒野地景，且還有維護的問題，此外，無法提出能改善登山安全的具體證明，與鐵梯的必要性、急迫性，支持一人一信拆沙魚劍。

還有網友指出，若要安全不如蓋升降梯算了，沙魚劍事件最大的問題是在於沒有真正解決安全問題，只是看起來似乎安全了一點,，但是各段落間沒多少安全區，沒多少可繫確保繩的固定點，才是硬體上能著力的事,，做個梯子無異緣木求魚。