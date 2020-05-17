梅雨滯留鋒要來了！ 鄭明典：降雨顯著還不到嚇死人程度

今年第一號颱風黃蜂，中央氣象局上午8時30分解除海上颱風警報，緊接著又有一道梅雨季滯留鋒將報到。中央氣象局說，明晚鋒面靠近，周二到周六全台有雨，不排除達到豪雨等級以上降雨，目前看來周五雨勢最大，不過仍要繼續觀察。

天氣風險公司總監賈新興說，明晚台灣在鋒面前緣，周二鋒面影響逐漸顯著，南北擺盪之下為全台帶來降雨。雨一波一波地下，中央山脈以西在周五慎防豪雨等級以上降雨。

氣象局代理局長鄭明典說，這道鋒面結構「很不錯」，全台都要留意豪雨等級以上降雨，不過即便降雨顯著，「還不到嚇死人程度」，是否達到大豪雨等級還要再觀察。周六鋒面停之後很快又會有下一波鋒面報到，出門宜攜帶雨具。

氣象局資深預報員謝佩芸說，隨著輕颱黃蜂減弱遠離，台灣轉吹西南風，這樣的環境會帶來暖濕水氣。明晚北方鋒面逐漸接近，周二起在台灣上空持續擺盪非常多天，會一路影響到周末。

謝佩芸說，在梅雨鋒面影響下，台灣附近屬於較不穩定大氣環境，全台都有降雨機率，但不是每個地方每一天都在下大雨，而是容易有中小尺度對流發展，帶來局部性大雨或豪雨，建議做好防汛工作。

溫度方面，氣象預報員王品翔說，明天北台灣高溫33度，中南部33到24度，東半部30到32度，鋒面南下後氣溫隨之降低，周二起到周六，北台灣高溫28到29度，中南部33，東半部28到32度。低溫各地落在23到25度間。