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天熱口罩戴不住 鄧鴻吉轉贈電子智慧口罩給醫護
天氣熱口罩經常戴不住，發明老師鄧鴻吉團隊最近研發具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩 ，既防疫情又能解決悶熱問題。他還透過立法委員張廖萬堅及市議員羅廷瑋分別轉贈100個給醫療等特殊需要人員使用。
鄧鴻吉上午指出，天氣太熱，一般口罩戴著異常悶熱，也不容易戴得住，對於防制新冠肺炎病毒，效果難免大打折扣；因此特別研發出具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩「口罩式等離子空氣淨化器」，讓民眾即使在大熱天一樣可以長時間戴著防疫，還能正常外出與跑步、騎車、登山，甚至從事特殊工廠作業等。
鄧鴻吉指出，具空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩具有特殊的離子發射器，配戴後口罩內會不斷產生離子，具有淨化空氣的神奇效果，而且口罩內有兩個小型風扇，讓氣流一進一出，加速空氣的流通，不但可以克服悶熱問題，還有殺菌效果。
尤其是口罩裡具N95功能的可替換性棉片，經財團法人紡織產業綜合研究所檢驗結果，次微米過濾效率可以達到99.99%，超過A級標準的90%；電子部分亦經歐盟CE安全認證。
鄧鴻吉說，4年前因為大陸地區空汙嚴重，因此與對岸研究團隊合作研發這款新式口罩，未料，上市後銷售不如預期。但因為此次疫情，電子智慧口罩反而因此大賣，因此決定回饋台灣，並捐贈醫護人員。
電子智慧口罩將在台灣上市，已吸引國外不少廠商洽詢代理。羅廷瑋說，他曾戴著智慧口罩外出，味道很清新、一點都不悶熱，即便運動時戴著也不會影響呼吸，受贈的口罩將第一波捐給基層診所使用。
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