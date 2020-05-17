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基層嘆春節獎金遲未落袋沒錢買奶粉 台鐵：政院核定中
一名台鐵基層員工向本報投訴，今年春節獎金1500元遲未發放，現在正值需要紓困的期間，買奶粉、養育長者都要錢，痛批台鐵和當局政府沒有行政效率。對此，台鐵局表示，有關春節獎金已報請行政院核定中。
該員工說，新冠肺炎疫情暫時獲得控制，連續多天零確診，勞工紓困申辦在各地機關如火如荼進行，台鐵員工也需要紓困。台鐵今年春節營運獎金1500元至今遲未入帳發放，許多基層員工買奶粉、養育家中高齡及不便長者都需要紓困金。
他說，獎金雖然只有1500元，但是春節有出勤上班的台鐵員工，捨棄春節假期上班也是相當辛苦。
對此，台鐵表示，以台北運務段來說，今年春節出勤加班費已於2月25日入帳，2月份加班費於3月24日入帳。至於今年春節疏運出勤獎金經勞資協商共識，以不低於去年和前年額度向行政院爭取中，俟核定後即依核定標準發給。現已報請行政院核定中。
台鐵企業工會則表示，春節獎金每年需要報院同意，金額也會逐年調整，以往只有1000元，去年提高到1500元，今年原先想幫員工爭取到2000元，不過因為今年已向行政院爭取到福利精進措施，相關預算被卡到，春節獎金調整幅度恐怕也會降低，不過一定會會比去年1500元高，至少提高到1600元。
工會說，該筆獎金不可能不了了之，會盡全力爭取最好的金額，今年春節有輪班值勤的7、8000人一定拿得到錢。
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