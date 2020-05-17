黃蜂8:30解除海警 台東恆春整天慎防大雨

今年第一號颱風黃蜂於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局說，預計上午8時30分解除黃蜂海上颱風警報，不過今天整天恆春半島、花東地區仍要留意陣雨或雷雨，不排除到大雨等級。

氣象局發布大雨特報，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今天台東地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象局並發布陸上強風特報，今天至明天清晨東北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動注意安全。

氣象預報員王品翔說，黃蜂強度持續減弱，在巴士海峽上往東北方向移動，結構很差，現在是最接近台灣時候，上午8時30分解除海上颱風警報，不過花東跟恆春半島受到系統外圍雲系影響，整天留意斷斷續續陣雨或雷雨。中部以北、北台灣則天氣不錯，偶爾雲量偏多。

王品翔說，台東跟恆春目前已經在下，從雷達回波圖發現，有滿大一片雲量持續進來。

溫度方面，王品翔說，花東受到降雨影響，高溫較低在30度，東北部宜蘭地區33度，北台灣32到33度。西半部則有32度以上，其中南高屏近山區跟河谷一帶可能飆至36到37度。

王品翔說，明天晚上鋒面接近到周六、南北擺盪，全台有雨，留意大雨或豪雨，目前預計周四、周五雨勢最大，不過詳細狀況跟影響還要再觀察。