熱帶氣旋快速成長 吳聖宇：將成梅雨鋒面水氣來源

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，把握好空氣，今天還是假日，可以逛逛，享受好天氣和好空氣。但是東南部和東部還是有颱風（熱帶性低氣壓）外圍雲系影響，有些地方會有強陣風，需要注意。

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，隨著日本氣象廳在半夜將黃蜂降為熱帶性低氣壓，預估稍後中央氣象局也將在8時30分跟進，同時解除黃蜂颱風的海上颱風警報，果然時間很短，看起來不到24小時。

受到減弱後的熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天在花東、恆春半島仍會有短暫陣雨或雷雨，水氣仍在往陸地靠近，要留意局部較大雨勢，沿海風浪還是較大一些。

吳聖宇說，其他地方不受影響，今天要留意的還是午後山區熱力對流的發展狀況，不過今天的大氣條件看起來不像昨天那樣不穩定，熱對流還是會發展，但是應該會比昨天緩和，午後出門仍要多留意天氣變化，尤其是前往山區活動特別注意。

溫度偏高悶熱，中南部高溫可以達到35-36度以上，其他地方也有33-35度高溫機會，外出要多喝水預防中暑，並且記得做好防曬準備。

吳聖宇說，黃蜂颱風這個意外插曲即將告一段落，但是印度洋孟加拉灣的熱帶氣旋01B-AMPHAN卻在快速成長中，預估將發展為強度甚強的系統，並且直撲孟加拉到印度東北部一帶，可能為當地帶來嚴重災害，這個氣旋南側拖帶著西南季風的強風軸，未來將隨著氣旋北上進入中南半島北部，未來一周後期將成為梅雨鋒面水氣的來源，對於台灣未來一周的降雨是一個值得觀察的重點。