有食譜！ 海鮮料理 健康又下飯

本身從事公職的劉玉華，平時工作忙碌，且還常有加班需要，不過盡管如此，從小愛吃的她，覺得下了班還要做菜很累，但每每外食吃到什麼「好料」的，總會「手癢」的想要回家嘗試，當看到老公、孩子吃著自己親手煮的餐點，那一臉滿足的模樣，總讓她覺得做菜再辛苦也值得。

住台北的劉玉華，是家中的長女，從小媽媽在煮飯時，常會被找去幫忙，在一旁看著看著，不知不覺也學到不少做菜的小撇步，也因為小時候的「訓練」，讓她反而成為親朋好友眼中的「美食專家」，時不時就常討教做菜秘訣，劉玉華也不吝嗇在臉書上傳各種「食譜」。

劉玉華說，新冠肺炎疫情期間，她認為在外面用餐比較不安全，自己煮菜的好處就是除了美味、健康外，隔天還可以帶便當；由於平時下班後時間較晚，所以自己都會請老公在一旁幫忙備料，夫妻合手，出菜速度自然就快很多。

董氏基金會營養師劉志怡表示，這三道菜的特色就是很「台灣味」，而且是很開胃的菜餚，若是把這三道菜作為一餐，很適合搭配清爽的蔬菜，像是涼拌波菜等。

劉志怡說，根據國健署的飲食指南，豆、魚、蛋、肉類同樣都是優質蛋白質來源，其優先攝取順序，魚類，也就是海鮮類排名第二，是動物性蛋白質相當好的攝取來源，飽和脂肪酸比較少，有助於降低罹患心血管疾病。

此外，劉志怡說，魚類其實都滿好的，不過若是要挑選的話，建議像是富含N3脂肪酸的鯖魚、秋刀魚、鮭魚等優先；另外像是第三道菜的馬頭魚燒豆腐，建議可以用虱目魚來替代，除了口感適中外，虱目魚富含次亞麻油酸，有助於抗氧化，保護腦部、心血管等都很有幫助。

劉志怡表示，這次菜單中，用了很多「辛香料」，像是洋蔥、胡椒、蒜頭等，由於辛香料有很多植化素，有助調節免疫力，在疫情期間多少都有幫助。

不過劉志怡也說，由於這三道菜都很開胃，換句話說，也就是口味較重，若是煮給長者、小孩子食用，建議鹽巴、醬油可以少放一點，注意鈉含量的攝取。

●食譜

胡椒蝦

材料：大白蝦15隻、蔥2支、蒜頭8顆

醬料：米酒少許、鹽兩大匙、白胡椒兩大匙、黑胡椒兩大匙

作法：

1.將大白蝦洗乾淨、剪掉蝦鬚備用。

2.將蔥切細，蒜頭拍碎切細備用。

3.開火熱油，接著將蝦子倒入，大火快炒至微熟（小提醒：大白蝦雖然叫做「大白」，但蝦體是灰色，快炒時看到蝦殼稍微變色成為「白色」， 就是微熟 ）。

4. 接著加入白胡椒、米酒繼續翻炒。

5. 再來加入黑胡椒、蔥蒜、鹽，繼續翻炒至略乾即可。

6. 起鍋前，再加白胡椒略炒(小提醒：胡椒蝦吃的不僅是胡椒味，重要的是胡椒香味，因此黑白胡椒兩者缺一不可，黑胡椒香氣強烈，白胡椒則帶有胡椒辣味)。

馬頭魚燒豆腐

材料：馬頭魚一隻、豆腐一塊、蔥2支、蒜頭去皮10個(大瓣的) 、薑兩片、小辣椒兩支

醬料：米酒少許、醬油三大匙、水半碗、冰糖少許、香油少許

作法：

1.蔥白切段，蔥綠切細，薑切絲，小辣椒切片(怕太辣可將籽去掉)。

2.在馬頭魚的魚身上劃三刀、轉方向兩刀 (切成網格狀)，豆腐切成小塊(約2.5公分)。

3.熱油轉小火，放入蒜頭，煎至金黃(切記不要炒太久，蒜頭炒久會黑掉，就容易出現苦味)，加入蔥白略煎。

4.將蒜頭、蔥白盛起備用，放入豆腐煎至金黃盛起備用。

5.放入馬頭魚，中小火將魚煎熟。

6.轉大火加入醬油煮滾後加水，再加入豆腐、薑絲、辣椒、金黃蒜頭、蔥白、酒。

7.蓋上鍋蓋轉小火，慢慢燒至收汁，馬頭魚燒豆腐完成。

三杯透抽

材料：透抽中型一隻，洋蔥半顆、老薑三片、蔥2支、小辣椒2支、九層塔些許

三杯醬料：黑麻油1/4小碗、醬油膏1/4小碗、酒1/4小碗、少許冰糖

作法:

1.透抽清洗乾淨，切成圈圈備用。

2.蔥切段、蒜頭切碎，小辣椒切片(喜歡吃辣者，可用小型辣椒，例如朝天椒代替，怕太辣者，辣椒挑選以體型大者為佳，另處理時，可將籽去掉)，九層塔洗淨摘掉梗。

3.冷鍋加入麻油，爐火以「中小火」慢慢將薑片煸香，讓麻油香氣出來，避免受高溫變質產生苦味，隨後再倒入洋蔥、蒜頭爆香(主要是要讓油有香味，炒起來比較入味）。

4.開大火將小卷快炒至微熟，將三杯醬料及蔥段、辣椒、冰糖加入，翻炒一下蓋鍋，轉中火。