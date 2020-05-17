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台東及恆春半島大雨特報！ 「黃蜂」將減弱為熱低壓

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今年梅雨季最強最久的鋒面 吳德榮：持續影響至26日

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
黃蜂颱風已在巴士海峽，造成台灣附近海面風浪增大，東半部、恆春半島降雨機率提高，沿岸易有長浪。圖／取自氣象局網站
黃蜂颱風已在巴士海峽，造成台灣附近海面風浪增大，東半部、恆春半島降雨機率提高，沿岸易有長浪。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，黃蜂颱風已在巴士海峽，結構鬆散，中央氣象局最新海上颱風警報圖顯示，黃蜂仍為颱風，即將減弱為熱帶性低氣壓。不過，其造成台灣附近海面風浪增大，東半部、恆春半島降雨機率提高，沿岸易有長浪；並無改變，都仍應注意。

今天暖氣團影響，西半部晴朗炎熱，中午前後注意防曬。午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨，部分平地亦受影響，有較大雨勢的機率。因熱帶性低氣壓外圍水氣，東半部及及恆春半島亦有局部陣雨的機率。今天北部21至34度、中部21至36度、南部22至37度、東部21至33度。

明天台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率。

他說，周二梅雨季第二道鋒面抵達台灣，持續至26日仍受其影響。期間滯留鋒呈現南北徘徊的特徵，暖濕、不穩定大氣亦隨之南北調整；而暖濕不穩定大氣，正是激發強對流及中尺度對流系統的理想環境，其中將伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨。

他說，強對流及中尺度對流系統若連續通過、或遇移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來致災性大量降雨的潛勢。滯留鋒徘徊期間，偶爾也會出現區域性或範圍較大的空檔，但時間大都比較短暫。此波鋒面為今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波，應隨時注意天氣訊息、做好防範。

他表示，周二滯留鋒抵達，各地有陣雨、雷雨；周三滯留鋒往南移，明顯降雨漸移向中南部、北台降雨相對稍緩；周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台。24至26日滯留鋒仍在台灣附近徘徊，無明顯改變。

颱風 梅雨

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