台東及恆春半島大雨特報！ 黃蜂將減弱為熱低壓

中央氣象局說，輕度颱風黃蜂今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約160公里海面上，以每小時18公里速度，向東北進行。暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅。預計黃蜂颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象局發布大雨特報，颱風或熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，今天台東地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象局持續發布海上颱風警報，巴士海峽及台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，颱風外圍環流影響，西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有較強陣風及較大風浪，前往海邊活動注意安全。下午起至明晨，東北部沿海地區及綠島、蘭嶼將有9到10級強陣風。颱風外圍環流沉降影響，今天西半部地區高溫炎熱，南部局部地區有37度高溫發生的機率。