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健保大數據／全台看痔瘡最多的醫師 分享獨門「菊花」保養術
執醫20多年，郵政醫院外科部大腸直腸外科主任洪樹玉看過、摸過十幾萬名患者「菊花」，還經常幫其他醫師收拾手術開壞的「爛屁股」，對於如何保養肛門、痔瘡，自有一套獨門見解。
1.排便後按壓 舒緩充血
不管男女，如廁之後用衛生紙擦拭肛門後，再將衛生紙摺成一小塊，放在會陰附近，以手指按壓20次，就能有效舒緩局部充血的肛門組織。
2.用免治馬桶 濕潤肛門
如果經濟能力許可，應設置免治馬桶，解便時先沖水，且選擇水量較大的水柱來沖洗肛門，同時可以濕潤肛門及大便，讓糞便不乾不硬，容易滑出體外，如此一來，就無需用力擠便。
3.如廁姿勢對 暢快解便
洪樹玉還常傳授獨門如廁姿勢，有時患者不瞭解其中奧祕，他直接就在診間示範。他說，上廁所也是一門學問，如果掀開馬桶蓋，一屁股坐在馬桶，為求快速解便，使勁用力拉，時間一久，很容易傷到肛門組織，一旦血管爆裂，就會形成小葡萄形狀的血栓。
解便最佳姿勢
．坐在馬桶上，手輕抓馬桶側邊。
．腳尖著地，抬起後腳跟。
．抬頭挺胸，腰桿挺直。
．身體稍向前傾，屁股微微翹起。
．身體前後擺動。
有痔瘡的人如何選擇運動？
○對痔瘡有益的運動
如快步走、慢跑、輕鬆運動、韻律體操、游泳等。
對痔瘡有害的運動
舉重、高爾夫、溜冰、滑雪、拳擊、角力、橄欖球、足球等。
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