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健保大數據／全台看痔瘡最多的醫師 分享獨門「菊花」保養術

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
郵政醫院外科部大腸直腸外科主任洪樹玉指出，如廁姿勢要對，才能暢快解便。 報系資料照
郵政醫院外科部大腸直腸外科主任洪樹玉指出，如廁姿勢要對，才能暢快解便。 報系資料照

執醫20多年，郵政醫院外科部大腸直腸外科主任洪樹玉看過、摸過十幾萬名患者「菊花」，還經常幫其他醫師收拾手術開壞的「爛屁股」，對於如何保養肛門、痔瘡，自有一套獨門見解。

1.排便後按壓 舒緩充血

不管男女，如廁之後用衛生紙擦拭肛門後，再將衛生紙摺成一小塊，放在會陰附近，以手指按壓20次，就能有效舒緩局部充血的肛門組織。

2.用免治馬桶 濕潤肛門

如果經濟能力許可，應設置免治馬桶，解便時先沖水，且選擇水量較大的水柱來沖洗肛門，同時可以濕潤肛門及大便，讓糞便不乾不硬，容易滑出體外，如此一來，就無需用力擠便。

3.如廁姿勢對 暢快解便

洪樹玉還常傳授獨門如廁姿勢，有時患者不瞭解其中奧祕，他直接就在診間示範。他說，上廁所也是一門學問，如果掀開馬桶蓋，一屁股坐在馬桶，為求快速解便，使勁用力拉，時間一久，很容易傷到肛門組織，一旦血管爆裂，就會形成小葡萄形狀的血栓。

解便最佳姿勢

．坐在馬桶上，手輕抓馬桶側邊。

．腳尖著地，抬起後腳跟。

．抬頭挺胸，腰桿挺直。

．身體稍向前傾，屁股微微翹起。

．身體前後擺動。

有痔瘡的人如何選擇運動？

○對痔瘡有益的運動

如快步走、慢跑、輕鬆運動、韻律體操、游泳等。

對痔瘡有害的運動

舉重、高爾夫、溜冰、滑雪、拳擊、角力、橄欖球、足球等。

馬桶 痔瘡 衛生紙

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