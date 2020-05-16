健保大數據／痔瘡治療 4大特色醫療院所

台北郵政醫院

郵政醫院外科主任、一般及肛門直腸外科主治醫師洪樹玉應該是全台灣看過最多「人體菊花」的醫師。執醫20幾年，累積收治十幾萬痔瘡患者，平均每個月收治七、八百人，有時單月甚至治療逾九百人。

為何能吸引這麼多人「脫褲獻花」？洪樹玉謙稱，專業、實在、同理心是他看診手術的三大原則，幾乎大部分手術都能在門診完成，盡量不讓病人多花錢。

大腸直腸外科被喻為「菊花科」，不少名醫大老在診間常板著一張臉，不太理會痔瘡患者提問，不跟病人溝通。洪樹玉指出，肛門屬於私密處，罹患痔瘡已經夠苦惱，如果醫師又兇、不給問，確實會嚇跑很多病人。

此外，部分醫院主任級醫師執行痔瘡手術時，常要求病人自付八千元止血醫材，真的用得上嗎？洪樹玉說，痔瘡切除手術不太出血，大部分只需兩塊紗布就能止血，不用多花錢。

有些醫師常以環狀切除手術來治療痔瘡，加上釘書針縫合，病人必須自費三萬多元。洪樹玉說，他手術大都為基本款，大部分為門診手術，不用住院，只需支付三百多元健保部分負擔。「醫師應該幫病人省錢、省時間。」他自己診治一名痔瘡患者，平均約需十分鐘，包括看診及門診小手術，例如，結紮、切除小顆的外痔，一次解決問題，病人不必為了手術，再約下一次門診。

高雄右昌聯合醫院

高雄市右昌聯合醫院是專做肛門疾病的地區型專科醫院，一年約做1000例痔瘡手術，居全台住院治療痔瘡手術之冠。開設近30年來，累計逾30萬痔瘡手術病例，不少病患還是從海外或跨縣市慕名而來，求診理由是醫師經驗老到，手術疼痛感輕、併發症少、復發率也低。

痔瘡發生在很隱私的會陰部，不少人諱疾忌醫，往往疼痛難耐才會就診，動手術若處理不妥，一旦引發肛門狹窄，又是另一波夢魘。

高雄右昌聯合醫院院長黃森茂說，痔瘡好發於40歲到60歲，但近年生活及飲食習慣改變，有人二、三十歲就得。目前醫界仍多採取保守治療，已經脫垂或出血的嚴重個案才會建議手術，不過有些病患因為怕痛不敢動刀，動手術的病患也有人引發肛門狹窄，更加疼痛，最後轉到右昌醫院再求治。

他表示，肛門的神經最敏感，有人形容手術比生小孩還痛。目前右昌聯合醫院會使用超音波手術刀、組織凝集器等先進療法，搭配傷口黏著劑、長效止痛針劑，減少出血、痛感及復發率。

黃森茂說，他曾收治不少病人使用冷凍等療法治療痔瘡，可能因醫師經驗不足，導致疤痕收縮明顯，造成肛門狹窄，更加疼痛。因此醫師經驗愈豐富，加上能善用止痛針劑，痔瘡病人才會有所改善且減少復發機會。

診所治療No.2

書田診所

俗話說「十男九痔」，但果真如此嗎？書田診所大腸直腸肛門科主任醫師胡煒明表示，觀察門診患者，男性、女性比率差不多。就生理結構變化來看，懷孕時腹壓上升，孕婦反倒是痔瘡高風險族群。

「痔瘡與排便息息相關。」胡煒明說，如果排便不順，經常便祕、腹瀉，就屬於痔瘡高風險群。正常排便為一天一至兩次，如果一天兩、三次以上，或好幾天才如廁一次，就屬於不良排便行為。另外，痔瘡也與遺傳有關，如果父母或兄弟姊妹罹患痔瘡，自己就應提高警覺。

值得注意的是，國內治療痔瘡、便祕的相關成藥廣告眾多，許多人誤以為吃了這些成藥，就能消痔、改善便祕，胡煒明指出，如果亂吃成藥，可能讓症狀更嚴重。

胡煒明經常在門診收治「以為小痔瘡卻是惡性腫瘤」個案，患者幾乎都不敢置信，因延誤就醫，增加治療難度。提醒民眾，如有血便、肛門疼痛發癢，或是解便困難，經常腹瀉、便祕等問題，就應該積極就醫，找出病因。

如果是小痔瘡，只要門診手術就能解決。如果拖好幾年，一顆變五、六顆，內痔外痔均有，甚至出現膿瘍發炎，用力時痔瘡跑出體外，無法塞回去，就必須開刀，術後得趴床忍痛好幾天。

林口長庚

生活習慣改變，工作久坐、無暇運動、蔬果攝取量不足，造就我國近年痔瘡就診人次達38～39萬餘人。健保統計顯示，林口長庚醫院是收治痔瘡住院患者最多的醫學中心，該院大腸直腸肛門外科助理教授級主治醫師蔡文司指出，並非所有痔瘡患者都需要手術。

蔡文司說，坊間有人號稱微創手術，但實際上卻可能是不必要的手術，輕症痔瘡也抓去開刀。事實上，多數痔瘡都能靠調整生活作息等改善，除非嚴重才建議開刀。

坊間有許多痔瘡手術廣告，蔡文司說，執刀逾20年，痔瘡手術絕對不是簡單的手術。切除充血的靜脈叢，最怕切到肛門內外括約肌，人體排便透過提肛肌、肛門內外括約肌一鬆一緊作用，讓直腸蠕動完成排便，若手術傷及肛門內外括約肌，也會連帶影響後續排便功能，甚至造成失禁等。

蔡文司說，每個人肛門大小不同，手術方式因人而異，以痔瘡嚴重到脫肛的患者來說，傳統手術的切除方式會帶到一部分內括約肌，但術後肛門軸長可能縮短，排便會出現不適感。

林口長庚透過精準痔瘡微創手術，首先確認每位患者肛門變形的狀態，在不傷及括約肌的情況下，將痔瘡切除，運用特殊的縫合方式，讓肛門的軸長不要在術後縮短，避免出現類似傳統手術的後遺症，也能保有肛門原本的形狀。