健保大數據／我這樣年輕卻得痔瘡 醫師說因做了這件事

14歲的阿宏最近一年多來迷上一款手遊，老爸老媽念過好多次，還禁止他打遊戲。為此，阿宏只好躲進廁所裡打電動，這一坐就是半個多小時。過完年之後，開始不對勁，他常有血便，馬桶上有血，連內褲也沾血。

媽媽洗衣服時，發現沾有血跡的內褲，當場嚇壞。隔天阿宏至大腸直腸外科門診，檢查發現，才念國二的他竟然痔瘡已經到了第二期，必須持續接受藥物治療，如果沒有改善，還可能必須做手術切除。

為何小小年紀就有痔瘡？原因就在於他平常幾乎不吃蔬果，又常坐在馬桶上玩手遊，偏差飲食攝取，加上不正常如廁習慣，讓他「少年得痔」。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，隨著3C及網路普及，許多人如廁時間變長了除了影響視力之外，還可能引發痔瘡問題。最近一、兩年來，年輕痔瘡患者愈來愈多，幾乎都屬於重度網路及3C使用者。

為何久坐馬桶容易導致痔瘡出血？糠榮誠解釋，痔瘡距離肛門口一公分，屬於正常組織。但如果長時間久坐不動或上廁所太用力，會導致腹壓過大，造成局部組織靜脈迴流異常。

台北馬偕大腸直腸外科主治醫師許自齊說，其實痔瘡是每個人都有的組織，目的在於協助括約肌發揮功能，不讓腸道糞便突然跑出來。就像是水管與水管，或是瓦斯管與瓦斯管之間的墊片，如果沒能鎖緊，就可能漏水、漏氣。

痔瘡組織含有豐富血管，包括動脈、靜脈、微血管，如果能夠順利充血，代表括約肌功能正常，就能將肛門鎖得緊緊的。許自齊指出，每個人都有痔瘡組織，但如果沒有出血、潰瘍、膿瘍，就沒關係，但如果異常，可是影響重大。

許自齊說，別小看痔瘡，因為這令人難以啟齒的隱疾，可能左右人類歷史。例如，根據醫學文獻，拿破崙之所以在滑鐵盧之役慘敗，可能是拜痔瘡發作所賜。另外，美國前總統卡特，也曾因痔瘡突然發作，而險些影響國事運作。

至於痔瘡的起因，許自齊表示，與遺傳有關，門診發現不少痔瘡家族。 此外，懷孕、體重過重以及經常咳嗽的人，都屬於高風險群，因為腹壓過大，容易導致局部靜脈迴流異常，以致便祕、肛門出血。

許自齊解釋，人類以兩隻腳行走，血液都是往下流，如果靜脈瓣膜出問題，就會造成下肢靜脈曲張，以及痔瘡等問題。不過，少數痔瘡患者則是動脈異常，一旦發作，容易大噴血，風險更高。

健康如廁 別超過十分鐘

如何預防痔瘡發炎、出血？糠榮誠建議，養成健康的如廁習慣，上大號應該在十分鐘內解決，不要坐在馬桶上滑手機、看小說。此外，避免久坐久站，適時活動身體。

在飲食方面，許自齊認為，應該多吃高纖蔬果及食物，例如，鳳梨、帶皮蘋果、成熟香蕉，一般建議，每天攝取20到35公克纖維素，藉此幫助腸胃道蠕動，預防便祕及降低痔瘡出血的機率。平常則應少吃辛辣，及含有咖啡因的食物，並避免油炸食物。

另外，孕婦、肥胖及有痔瘡家族史的人，則可讓局部多泡溫水，促進血液循環，並養成運動習慣，促進腸道蠕動。