健保大數據／治療痔瘡 兩大切除術各有優劣

痔瘡讓許多人聞之色變，痛起來也讓人難以忍受，但因發生在私密部位，更難的是向醫師啟齒。不過一旦決定治療，就得依嚴重程度跟醫師討論合適的治療方式。

醫師表示，民眾有痔瘡時，若只是微疼痛、少量出血等，症狀屬較輕微，可透過藥膏、藥物、塞劑等方式改善；若已明顯凸出、脫垂、甚至塞不回去時，屬嚴重情況，就須透過手術方式治療。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，痔瘡分類上分為內痔和外痔，一般來說以肛門口內1公分處的齒狀線為界，齒狀線以內的稱為內痔區，齒狀線以外則是外痔區，如果內外都發生，則是混合痔。

正常情況下，痔瘡並不會流血或感到疼痛，但像是久坐、久站、飲食西化等因素，會導致肛門內的靜脈曲張、肉墊充血腫大而成為痔瘡。

糠榮誠說，痔瘡臨床上依嚴重程度約分為四級。第一、二級患者肛門偶有不適、出血症狀，或如廁用力時，覺得有肛門有異物感，此階段尚不嚴重，多可直接在門診處理；但到了第三級，則為肛門組織明顯凸出、腫脹，必須用手才能推回；第四級，患者的痔瘡可能已過度腫脹、脫垂，或明顯露出在肛門外推不回去時，應透過手術方式治療。

而在現行痔瘡治療上，若症狀輕微或疼痛、流血及癢感不嚴重，可採保守治療，如多喝水，並多攝取蔬菜、水果等纖維含量高的食物，也可使用軟便劑讓大便比較順暢，不再刺激痔瘡。另外，也有藥膏、塞劑等選擇，來對病灶處局部消炎止痛。也可透過口服消炎藥物消除腫脹、減輕發炎反應，患者用藥約一周後，內外痔症狀便有緩解，且好處是不需住院。

而到三、四級需手術時，則有傳統電燒術及痔瘡環狀切除術等選擇。糠榮誠說，電燒手術是將第三、四級痔瘡或內外混合痔一併做楔狀切除，再將傷口以縫線縫合，需局部麻醉。雖不會傷及括約肌，但術後會有較明顯疼痛感，醫師會給予止痛藥來止痛。不過患者須住院至少三、四天，忍受疼痛及不便外，一周後需回診，檢視疼痛感、傷口是否仍有出血情形，且需一個月傷口才會完全癒合。

痔瘡環狀切除術是一個較新的技術。糠榮誠說，此技術為透過特殊器械，於痔瘡上約1.5公分處進行環型的直腸黏膜及黏膜下的血管切除，可使痔瘡萎縮、並使脫垂的情形一併改善，尤其是用在內痔切除，較有根治的效果。

而該手術標榜為「無痛手術」，術後僅少數患者有極輕微的疼痛感，且基本上一天後就能出院，排便也無障礙，傷口約一周就癒合，患者能在最短的時間內，恢復生活作息。糠榮誠說，此手術各醫院大腸直腸外科醫師都很純熟，只是目前健保尚未給付，仍需自費。

而在痔瘡的其他手術治療方式上，另有微創、雷射手術，但糠榮誠說，兩者也需自費，且術後效果沒那麼好，疼痛感及癒合時間均比環狀切除術更長，故較不建議。

糠榮誠說，痔瘡的症狀多樣，嚴重程度也不一，若民眾決定以手術治療，但本身腎、肝功能不佳或有嚴重貧血情形，應與醫師討論後，再決定適合的治療方式。

痔瘡的分類

1. 內痔

第一度：痔核膨出在肛管內。

第二度：痔核可自行縮回，發生在解大便時。

第三度：痔核需用手推回，嚴重一點的，只要一

用力或過度疲勞就會發生。

第四度：痔核脫出是永久性的，會主訴有直腸飽

脹感。

2. 外痔

痔瘡的治療

1.保守療法

預防便祕：無刺激性的輕瀉劑、高纖維食物、每天早餐後再喝杯冷開水，可促進腸蠕動、養成定時排便習慣。

局部用藥、溫熱療法：溫水坐浴，每天1～2次，每次10～15分鐘。

2.橡皮圈痔結紮術（門診治療，免住院開刀）

適用範圍：第二、三級中度內痔。

特點：簡單、迅速、方便，為目前效果好且常用的治療方式之一，門診即可當天處置，不影響上班。

3.電刀切除術（枯痔療法，門診治療）

適用範圍：第一、二級中度內痔及輕度外痔。

特點：簡單、迅速、方便、效果好，門診即可當天處置，不影響上班（需局部麻醉）。

4.住院手術治療

適用範圍：第三、四級痔瘡（內痔）及中度、重度外痔。

5.痔瘡血栓切除術

多針對急性發作的痔瘡患者，有暫時的效果。

6.注射治療

注射化學藥劑讓痔瘡纖維化並變小，容易造成感染。只對輕微的內痔有效，而輕微的內痔只要保養即可，不用治療。

7.冷凍治療

容易造成肛門組織深度壞死。30年前醫學中心已放棄用冷凍治療。坊間常有痔瘡診所標榜用雷射及冷凍治療來吸引病人，而且收費昂貴，病人常得不償失。

資料來源╱郵政醫院外科部大腸直腸外科主任洪樹玉