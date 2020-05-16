健保大數據／痔瘡手術人數 基層院所大勝醫學中心

痔瘡到底需不需要治療，應該開刀嗎？健保資料庫顯示，108年因痔瘡就醫患者多達39萬餘人，其中以第三級痔瘡最多，第四級最少。痔瘡手術不限於醫學中心，基層院所、地區醫院、區域醫院都能執行。健保大數據發現，108年醫學中心痔瘡手術執行件數不到五千件，低於其他層級，更遠不及基層診所的4萬多件。

痔瘡是不少人的夢魘，有人因痔瘡如坐針氈，有人因此排便非常痛苦。痔瘡到底何時需要治療，該選擇何種方式治療？書田診所大腸直腸肛門科主任胡煒明直言，除非出血或痛到影響生活，否則沒有必要開刀。

健保署統計，診斷為痔瘡的患者，近三年以第三級最多，其次為第二級、第一級、第四級。不論是哪一個級別的痔瘡，患者年齡都集中在50歲到59歲，並未因不同級別而有差異。在性別分布上，整體來看是男性多於女性，但第四級痔瘡患者女多於男。

換句話說，女性一旦有了痔瘡，嚴重度都比男性來得高。胡煒明認為，這與女性較會忍痛，且加上懷孕是痔瘡的危險因子，讓不少女性產後埋下痔瘡的因子，長期忍痛又沒有調整生活作息等，等到受不了才就醫，往往痔瘡已非常嚴重。

健保也顯示，民眾因痔瘡求診的醫療院所，108年門診治療痔瘡案件數有10萬1350件，以西醫基層診所件數最多，多達4萬2840件，第二名是地區醫院2萬7597件，第三為區域醫院2萬6630件，最後才是醫學中心，僅有4283件。

若以整體排名，地區醫院層級的郵政醫院居首，同屬地區醫院的耕莘醫院排名第三，沒有任何一家醫學中心排行在前20名以內。

健保署支付標準科視察楊秀文分析，民眾認為痔瘡是小病，不會貿然擠大醫院，大多就近求診。案件數特別突出的地區醫院或西醫基層診所，推估是有以治療痔瘡為專長的醫師，吸引患者求診。

分析門診手術方式，傳統的痔瘡切除術為5874件；結紮術為8萬9095件，以郵政醫院最多；注射治療件數為1967件，以耕莘醫院最多；冷凍治療50件，各家醫院執行件數都是個位數。

胡煒明說明，痔瘡切除術包含環狀切除術、傳統內外痔切除術以及雷射手術，適合第三級以上患者，部分第一級出血嚴重的患者，則適用雷射手術；結紮術僅針對內痔患者，最適合第一級患者，但第一級患者通常並不需要動手術。

血栓切除術多針對急性發作的痔瘡患者，有暫時的效果；注射治療透過化學藥劑讓痔瘡纖維化並變小，同樣也只有暫時效果；至於冷凍治療，因為副作用多，臨床上已經很少使用。

分析住院治療痔瘡的患者，總件數為1萬9293件，以右昌聯合醫院最多，其次為雙和醫院，再者為林口長庚醫院。若以手術方式再細分，以痔瘡切除術住診件數1萬9191件，右昌醫院最多，有723件；結紮術住診僅有90件，林新醫院作8件居冠；血栓切除術僅12件，大千醫院有3件最多。

住院治療痔瘡的平均天數為2.37天，楊秀文分析，住院的痔瘡患者大多病情較嚴重，進一步分析住院治療患者接受痔瘡切除術，確實以第四級痔瘡最多，達5750件，其次為第三級4963件，再者為第二級239件、第一級16件。

若分析門診接受痔瘡切除術，以第三級痔瘡最多，1368件，其次為第四級1284件，第二級為288件，第一級為95件。楊秀文表示，痔瘡切除術仍以重症為主。

至於痔瘡「要不要動刀」？胡煒明建議，影響生活才建議動刀，而準備接受手術者，建議徵詢第二意見，別貿然動刀，開刀仍有一定風險。