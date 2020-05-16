健保大數據／肛門出血就是痔瘡？ 健保署長李伯璋解惑

這是一個不好說出口的「隱疾」，也是很多人都有的毛病，俗稱「十人（男）九痔」。健保署統計，近三年，平均每年有39萬人因痔瘡就診，每年新增就醫人數17萬餘人。多數人不好意思就醫，在狀況不嚴重時還能撐著，直到嚴重影響生活時，才開始尋求解決之道。

元氣周報「聰明就醫×健保大數據」帶您了解國人痔瘡就醫狀況，由大數據看出哪些醫院擅長哪些手術，作為民眾就醫參考。

依據健保署統計，我國痔瘡年齡層集中在50到59歲。健保署長李伯璋說，肛門括約肌隨著年紀愈長愈容易鬆弛，而身體活動量不足，痔瘡也容易上門，年輕人多因生活習慣不佳或懷孕，導致痔瘡出現。

李伯璋說，痔瘡的典型症狀為排便出現鮮血，而血液顏色在臨床診斷上是重要依據，鮮血多為痔瘡，若為顏色較深的舊血，要當心癌症的可能，其餘還有痔核脫出、肛門搔癢等。

引發痔瘡的危險因子，以便祕、腹瀉為大宗。李伯璋解釋，排便時過度用力，或腹瀉者認為解不乾淨，持續用力也可能增加罹患痔瘡的機會，其餘的危險因子還有懷孕、久坐、久站、愛吃辣、熬夜等。

根據健保署統計顯示，去年新增確診為痔瘡的女性中，兩年內曾做過產檢者接近一成，8萬7千人中，有8千多人曾做過產檢，年齡集中在30歲到39歲，其次為20歲到29歲，顯示懷孕與痔瘡有密切的關係。

李伯璋解釋，懷孕期間，女性腹腔壓力增加，連帶影響腸胃蠕動，許多婦女懷孕後才罹患痔瘡。要避免懷孕期間出現痔瘡，建議多運動，能走動就多走動，並多吃高纖維食物，如菠菜、韭菜、金針、茭白筍等，水果類如蘋果、桃子、瓜類等。

每年新診斷的痔瘡人數平均為17萬人，與整體診斷為痔瘡的人數相比，較為年輕，集中在30到39歲間，且女性略高於男性。李伯璋說，痔瘡依嚴重程度分不同等級，初次確診者，多為出剛出社會一段時間的年輕人，長期生活作息不佳等因素，導致症狀出現。

李伯璋說，有些疾病也容易導致痔瘡，像甲狀腺疾病患者，可能因腸胃蠕動不佳，容易便祕，成為痔瘡高危險群。過去診治痔瘡患者時，通常會加驗患者的甲狀腺素，確認是否分泌異常，若是甲狀腺素分泌異常，會先協助治療甲狀腺問題後，再治療痔瘡。

李伯璋說，痔瘡治療不一定要動手術，他自己也曾是痔瘡輕症患者。當年長期往返台南、台北，搭火車時感到肛門疼痛，是血管栓塞型痔瘡，上班時趕緊請同事協助拍照，自己診斷一下痔瘡嚴重程度，好在是輕症。為了改善疼痛感，每天溫水坐浴5到10分鐘，再搭配外用塗藥，多數可獲得紓緩。

李伯璋說，痔瘡分一到四級，被診斷為第一級輕症者，可以先採取保守療法。除非輕症患者已經有大量出血的情況，嚴重影響生活作息，才有手術的必要。一般而言，輕症患者應先擦藥，並用溫水泡肛門舒緩症狀，同時改善生活作息就好。

不過，有些患者希望透過手術改善痔瘡，常有患者拜託醫師動刀。李伯璋說，痔瘡手術雖然不難，但仍有麻醉風險，且輕症真的沒有必要動刀，痔瘡重症患者才有其必要，開刀僅是改善症狀，最根本的還是要調整生活作息，避免復發。

「面對痔瘡，千萬別自己當醫師。」李伯璋提醒，一旦有症狀就應該就醫。臨床上有非常多的患者，自我認定排便流血僅是痔瘡，「能忍則忍」，加上有些長輩懼怕開刀，又怕醫師，最後是痛到受不了的時候才就醫，但往往就醫時才發現根本不是痔瘡，而是大腸癌。