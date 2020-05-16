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北部事故、遮斷桿撞損率雙高 台鐵推測因列車密集

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
新北市樹林俊英街平交道加派保全駐守。記者雷光涵／攝影
新北市樹林俊英街平交道加派保全駐守。記者雷光涵／攝影

立夏的傍晚，新北樹林俊英街平交道警鈴「噹噹噹」響起，三輛火車通過後，柵欄緩緩升起已是6分鐘以後，比一般公路的紅燈時間長。每日在此駐守的保全胡正姚說，「有機車騎士等到破口大罵。」現場至少有六種標誌警語，外加警鈴、遮斷桿，還有保全指揮。俊英街仍是全台違規次數前十、肇事次數第二名的平交道。

胡正姚在此從傍晚5時看守至晚間10時，見過不少驚險的景象，推過熄火的小貨車，還有聯結車突然卡住過不了。因為附近有幾間小吃，喝醉酒的人強行要通過，他在按緊急按鈕通知火車之餘，只能拚命吹哨警告。他說，有一次若是慢10秒鐘閃開，就會被正在逃避警察追捕的汽車撞飛。

訪問過程中，柵欄緩緩升起，機車騎士迫不及待催油門要衝，怎料警鈴緊接響起，又有火車要通過，胡正姚趕緊用力吹哨，用指揮棒制止不耐煩的駕駛們。

圳福里里長莊益和說，在幾次交通事故、臥軌之後，鐵路警察增加巡邏次數，保全駐守時間拉長，標誌標線定期維護，台鐵都有努力改善。但是俊英街離樹林車站太近，列車密集通過，通勤族搶快，易發生憾事。尤其平交道配合火車過彎，地形是斜坡，車子通過不減速，幾乎都用「飛」的，險象環生。

運研所以每百處平交道為單位，分析2011年-2017年平交道事故機率以北部及南部地區最高，遮斷桿被撞損機率北部及東部明顯高。台鐵說，初步判斷可能與列車開行班次密度及公路交通量等因素有關，列車密度高，停等時間長，民眾不耐久候，就易搶、闖越平交道致發生事故。東部地區因花東鐵路電氣化及雙軌化後，用路人還沒有適應列車的速度提高且運行密度增加，2015年起遮斷桿撞損率明顯提高。

台鐵說，除了增設障礙物偵測、緊急按鈕等，也在路線複雜或肇事率高的平交道加派保全看守，提供錄影監視給警務單位執法，並協調他們至現場加強取締。另加強對民眾宣導「按、推、跑」口訣等。

有八成的違規者坦承，等待時間超過兩分鐘就會失去耐心。記者雷光涵／攝影
有八成的違規者坦承，等待時間超過兩分鐘就會失去耐心。記者雷光涵／攝影
2010-2019年十大肇事平交道。圖/台鐵局提供
2010-2019年十大肇事平交道。圖/台鐵局提供

列車 保全 事故

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