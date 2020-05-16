10年124人魂斷平交道 八成違規者：等2分鐘就沒耐心

過去十年有124個人在台鐵平交道斷魂。交通部運輸研究所受台鐵委託，近日出版了研究，試圖探討駕駛人通過平交道的行為模式，以及什麼方法才能減少死傷。分析100件違規影像，近半數搶闖越平交道，是來自駕駛的危險、取巧行為，次多是步行者的自殺。

運研所運輸安全組組長張開國說，常見駕駛緊跟前車，企圖通過平交道之後的綠燈，但車多排隊，「一般公路，車堵在十字路口，還能等前車消化、慢慢通過，卡在平交道，卻是火車一來就被撞爛了。」沒保持平交道淨空占最大宗。

運研所問卷調查，顯示二成七民眾曾在平交道警鈴響起、柵欄尚未完全放下時，通過平交道；有超過六成在平交道違規的人更說，列車通過平交道時間不一致，當中逾兩成會進而想要通過平交道，也有八成的違規者坦承，等待時間超過兩分鐘就會失去耐心。報告統計指出，遮斷桿開始降下及完全下降，到列車開始通過的時間確實變異比較大，主要是通過列車的車種不同。

針對沒有保持淨空，研究建議鄰近的公路號誌與平交道連鎖，駕駛看到轉黃燈，會放慢速度停下來，另外，平交道延時警報可以配合火車的速度快慢，減少「空等」的時間。張開國說，號誌連鎖的難度在於所有路口都變紅燈，造成塞車，而現在延時警報裝置的可靠度不及傳統的定時警報，風險太高。

他認為，關鍵在民眾對平交道的警覺性太低，前方路口車多，還是緊跟前車，甚至警鈴響起、柵欄放下了會想「衝一波」，以為火車還不會這麼快通過，悲劇就發生了。

運研所說，現在台鐵運用監視錄影向撞壞遮斷桿的車輛求償，明顯達到嚇阻的效果。若設置類似闖紅燈的平交道闖越照相，或鐵路警察用錄影畫面取締搶、闖越平交道加強執法，應能減少違規，降低事故率。台鐵局表示，錄影設備已同時裝在鐵警各分駐所供使用，但已有24小時的監視錄影，沒有要增設照相設備。