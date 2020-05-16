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金門「粉紅池塘」讓人萌發少女心 意外成打卡熱點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門網路最近傳出古寧頭的「粉紅池塘」美圖，環保局初步排除是汙染，強調應是「藻華」現象。記者蔡家蓁／攝影
金門網路最近傳出古寧頭的「粉紅池塘」美圖，環保局初步排除是汙染，強調應是「藻華」現象。記者蔡家蓁／攝影

金門金寧鄉古寧頭的雙鯉濕地附近池塘，最近忽然變成粉紅色，讓不少人萌發少女心，跑去朝聖，網路上也引起熱烈討論。金門縣環保局今天表示，派人前往了解，初步排除是汙染，研判是許久未下雨，導致藻類增生，才會有「紅潮」現象。

最近臉書上有人分享不少古寧頭「粉紅池塘」的美圖，還有人說，不用出國，在金門就可以看到國外最夯的「粉紅湖」，民宿業者甚至在網路上表示，金門這樣的鳥類還有植物的天堂，還出現這樣奇景，覺得很夢幻。

連續幾天，「粉紅池塘」都吸引不少學生與遊客前往拍照打卡，學生們都說「美呆了」，甚至還開玩笑說，或許晚上可以來看看有沒有藍眼淚

這樣的現象過去在金門也發生過數次，像是金湖水庫、下湖人工湖，但有的是棕色、有的是赤紅色，都是「紅潮」現象。

金門縣環保局今天也派員前往了解，環保局長楊建立表示，初步了解，附近並沒有汙染源排入池塘中，暫時排除是汙染；他認為，應該就是所謂的紅潮（赤潮），因為近日天氣炎熱，而且許久未下雨，導致藻類增生，才促成這樣的現象。

環保局初步研判，應該是鹽藻，會再請金門縣水產試驗所協助做進一步的化驗。不過，這樣的現象，若是碰到大雨的話，或許就會消失。

金門網路最近傳出古寧頭的「粉紅池塘」美圖，環保局今天也派員到場了解。記者蔡家蓁／攝影
金門網路最近傳出古寧頭的「粉紅池塘」美圖，環保局今天也派員到場了解。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭的「粉紅池塘」意外爆紅，吸引不少年輕人到場朝聖，並拍照打卡，成為新的打卡景點。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉古寧頭的「粉紅池塘」意外爆紅，吸引不少年輕人到場朝聖，並拍照打卡，成為新的打卡景點。記者蔡家蓁／攝影

金門 濕地 藍眼淚

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