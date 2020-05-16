電費紓困登錄讓1911接到手軟 台電：詐騙又來亂

台電上月宣布電費減免及緩繳方案，但近日網路上不斷有人轉傳，要民眾撥打1911告訴台電服務人員家中電號，晚上也有服務，504元不拿白不拿。台電基隆區營業處長張建川今表示，這是網路謠言，是老謠言新包裝，詐騙集團又來亂。此次新冠肺炎紓困無須向台電登錄，電費減免及緩繳方案是針對產業，不適用一般家庭或個人。

台電說，最近網路不斷有人轉傳一則假訊息，指台電回饋金採「登錄制」， 6月30日前要登入，7月1日就截止申請。撥打1911告訴台電服務人員你家的電號就可以了，晚上也有服務，504元不拿白不拿，馬上就去辦，沒登錄，無法拿到獎勵，台電也不會感激咱們民眾。

台電表示，還要民眾先準備電力公司的帳單上有電號，打電話1911撥通之後，是語音系統，按5進入台電紓困登錄，按照指示步驟操作就可以了。

台電已通知各地營業處協助轉貼澄清說明，以紓緩1911客服專線話務量，否則各地人員都已接到手軟。張建川說，這是老謠言新包裝，紓困無須向台電登錄，電費減免及緩繳方案是針對產業，不適用一般家庭或個人，民眾不要聽信網路謠傳。

張建川並指出，節電獎勵和這次紓困是二回事，已登錄過節電獎勵活動，不需再重新登錄，只要有節電即享有獎勵。

台電紓困電費減免可查詢https://www.facebook.com/401843085061/posts/10163297080080062

台電因應新冠肺炎疫情的電費減免措施，自3月1日起至9月30日止，針對營業額受疫情影響減少達50%的業者，電費最多可以打7折，協助相關業者度過新冠肺炎疫情難關，但主動扣減，不必申請。以基隆地區為例，5月份已約有1萬戶適用，減免金額約1400萬元。