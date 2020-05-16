黃蜂發布海警墾丁禁下水 遊客被趕上岸直呼掃興

輕颱黃蜂由菲律賓往台灣移動，中央氣象局今天上午11時30分發布海上颱風警報，屏東恆春半島首當其衝，海岸出現1公尺高長浪，各遊憩沙灘也插上禁止下水紅旗，今天適逢周六，加上天氣炎熱，遊憩沙灘湧入不少戲水遊客，岸巡隊員來回勸導莫下水，遊客只能望海興嘆；往返東港和小琉球的東琉線今天正常行駛，明天原則上不停駛，還會視天候狀況調整。

「連續8天零確診發威了！」墾丁一家飯店主管說，昨天遊客回溫，今天住房率升至五成，遊客表示連續多天零確診，顯示疫情趨緩，他們可以放心出遊。