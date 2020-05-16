黃蜂發布海警墾丁禁下水 遊客被趕上岸直呼掃興
輕颱黃蜂由菲律賓往台灣移動，中央氣象局今天上午11時30分發布海上颱風警報，屏東恆春半島首當其衝，海岸出現1公尺高長浪，各遊憩沙灘也插上禁止下水紅旗，今天適逢周六，加上天氣炎熱，遊憩沙灘湧入不少戲水遊客，岸巡隊員來回勸導莫下水，遊客只能望海興嘆；往返東港和小琉球的東琉線今天正常行駛，明天原則上不停駛，還會視天候狀況調整。
「連續8天零確診發威了！」墾丁一家飯店主管說，昨天遊客回溫，今天住房率升至五成，遊客表示連續多天零確診，顯示疫情趨緩，他們可以放心出遊。
警方持續每周五、六晚上6時起在墾丁大街實施人車分流，因觀光陷入低迷，攤商已撤離大半，業者忍不住抱怨，疫情趨緩，人車分流的高規格防疫措施應適度鬆綁，不要再搞得緊張兮兮了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言