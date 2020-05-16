大埔鄉番路鄉破百毫米豪雨 嘉義縣水庫暫時止渴

隨著夏季將至，日曬時間越來越長，有些民眾嘗試在家加裝太陽能設備，省下一些電費。有網友近期在網上發文分享，他說自己家中安裝了太陽能熱水器，但爸爸竟然害怕熱水器曬壞，要搭棚架來阻擋日曬，雖然原PO嘗試向爸爸解釋，但他反而遭怒斥，令他相當無奈，而許多網友看到貼文後，紛紛給予原PO意見，並表示搭棚架擋日曬的舉動會更耗電。

2020-05-16 14:27