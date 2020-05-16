大埔鄉番路鄉破百毫米豪雨 嘉義縣水庫暫時止渴
受颱風「黃蜂」外圍環流，以及午後對流發展旺盛影響，下午嘉義縣山區降雨不斷，雨量集中在偏鄉大埔鄉及番路鄉，嘉義氣象站統計，2鄉累計3小時都達到破百毫米豪雨等級；水利署對2鄉發布淹水警戒。
曾文水庫集水區在大埔鄉，仁義潭水庫集水區在番路鄉，這波「黃蜂」颱風外圍環流帶來的豪雨，消除熱氣，也為枯旱已久的水庫暫時止渴。
南區水資源局水情資訊官網顯示，仁義潭蓄水量448萬立方公尺，有效蓄水比例17.72%，到下午3點水庫降雨8.5毫米，因屬離槽水庫，需待八掌溪水引入，水庫水量才會逐漸增加。
水利署防災資訊服務網指出，1級淹水警戒地區有嘉義縣大埔鄉，2級淹水警戒為番路鄉，山區劇烈降雨及打雷閃電，民眾外出應注意安全，山區需慎防溪水暴漲、淹水等狀況。
大埔及番路鄉內低漥地區，溪流水位暴漲；嘉義氣象站說，大埔鄉馬頭山測站3小時累計降雨145毫米，時雨量最多97.5毫米。番路鄉累計3小時降雨121毫米，已達豪雨等級。
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