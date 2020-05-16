颱風外圍環流影響 台南山區發布淹水警報但水庫挹注少
受到颱風黃蜂外圍環流影響，以及午後對流發展旺盛，台南玉井站下午累計時雨量達75毫米，水利署針對玉井楠西水大內等山區均發布級淹水警報。南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區也有降下約50毫米，但因屬短延時降雨，進入水庫水量不多，下周二颱風鋒面影響才會有更大的降雨，也警戒加強防汛。
南部水情目前仍是黃燈較吃緊，下午受到颱風外圍環流影響，山區開始降雨，鄒漢貴說，這只是颱風外圍環流有雲層經過玉井楠西一帶山區，靠近中央山脈部分雨勢明顯，但沒有持續很久。
鄒漢貴指出，南部最乾旱期已經過去，只要有降雨對紓解旱象都有效果，但今天下午颱風外圍環流影響的雨勢，都沒有持續很久，又多降在水庫下游，因此對水庫進帳幫助不大。
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