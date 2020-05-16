颱風外圍環流影響 台南山區發布淹水警報但水庫挹注少

受到颱風黃蜂外圍環流影響，以及午後對流發展旺盛，台南玉井站下午累計時雨量達75毫米，水利署針對玉井楠西水大內等山區均發布級淹水警報。南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫集水區也有降下約50毫米，但因屬短延時降雨，進入水庫水量不多，下周二颱風鋒面影響才會有更大的降雨，也警戒加強防汛。

南部水情目前仍是黃燈較吃緊，下午受到颱風外圍環流影響，山區開始降雨，鄒漢貴說，這只是颱風外圍環流有雲層經過玉井楠西一帶山區，靠近中央山脈部分雨勢明顯，但沒有持續很久。