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颱風環流為大埔鄉帶來豐沛雨量 曾文水庫暫時止渴
受颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，下午嘉義縣山區降雨不斷，雨量最大的偏鄉大埔鄉，累計3小時達到148毫米豪雨等級，為日漸枯旱的曾文水庫，帶來不少蓄水進帳。鄉長吳明勳視察鄉內重要景點，發現溪水暴漲，水庫水流增加。
大埔鄉是曾文水庫集水區，首波梅雨鋒面帶來的雨量，不如預期，曾文、南化等水庫集水區合計降雨量才40毫米，兩座水庫進帳不多，台南和高雄水情從7日進入黃燈，夜間減壓供水，曾文和烏山頭水庫合計蓄水量約為9千萬立方米。
嘉義氣象站說，大埔鄉馬頭山測站3小時累計降雨148毫米，時雨量最多97.5毫米。這波降雨，為曾文水庫帶來豐沛雨量，水庫大草原出現水流，豐沛降雨暫時紓解枯旱。
受疫情及枯旱、曾文水庫水位降低影響，大埔鄉公所以公共造產委託經營的曾文水庫觀光遊艇，生意不如以往。觀光遊艇由曾文水庫育樂有限公司經營，共有5艘觀光遊艇及20多名員工，載遊客遊水庫，業者須付租金及人事費，養護費，經營吃力，如今疫情緩和，在地居民及觀光業者盼水庫早日恢復豐水美景，帶來觀光人潮。
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