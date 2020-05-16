颱風環流為大埔鄉帶來豐沛雨量 曾文水庫暫時止渴

受颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，下午嘉義縣山區降雨不斷，雨量最大的偏鄉大埔鄉，累計3小時達到148毫米豪雨等級，為日漸枯旱的曾文水庫，帶來不少蓄水進帳。鄉長吳明勳視察鄉內重要景點，發現溪水暴漲，水庫水流增加。

大埔鄉是曾文水庫集水區，首波梅雨鋒面帶來的雨量，不如預期，曾文、南化等水庫集水區合計降雨量才40毫米，兩座水庫進帳不多，台南和高雄水情從7日進入黃燈，夜間減壓供水，曾文和烏山頭水庫合計蓄水量約為9千萬立方米。

嘉義氣象站說，大埔鄉馬頭山測站3小時累計降雨148毫米，時雨量最多97.5毫米。這波降雨，為曾文水庫帶來豐沛雨量，水庫大草原出現水流，豐沛降雨暫時紓解枯旱。