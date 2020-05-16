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颱風黃蜂後接梅雨鋒面 玉管處籲長程縱走隊注意

中央社 / 南投縣16日電

氣象局今天發布颱風黃蜂的海上颱風警報，玉山國家公園管理處表示，暫時不禁止入園，請山友留意山區天氣，特別是下週梅雨鋒面對山區造成較大影響，長程縱走視情況調整行程。

颱風黃蜂逐漸靠近台灣，交通部中央氣象局已發出海上颱風警報，並發出豪雨特報，氣象局簡任技正伍婉華說，颱風黃蜂明天最接近台灣，東半部地區跟南部地區有斷斷續續陣雨或雷雨，明天中午過後，大台北地區跟中部以北山區也有午後陣雨。

玉山國家公園管理處表示，因颱風黃蜂強度減弱，警報範圍包含巴士海峽、台灣東南部海域，影響時間短暫，明天就有機會解除海上颱風警報，因此，玉山園區暫時「不禁止」民眾入園，但仍請山友持續留意山區天氣，特別留意下週梅雨鋒面對山區造成較大影響，長程縱走行程需視情況調整。

行政院農業委員會水土保持局表示，颱風黃蜂外圍環流預計今天、明天影響台灣東部，呼籲民眾避免前往山區，山區居民應加強戒備，檢視住家周邊擋土牆、排水溝，嚴防降雨災害，土石流潛勢溪流附近居民也應配合地方政府指示，必要時儘早疏散到安全避難處。

水保局表示，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方整備防災工作，並依氣象局即時雨量資料，適時發布土石流警戒，若達土石流警戒值的縣市，除將警戒情形以電話、傳真、簡訊通知地方政府，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，同時在相關網路平台公告，供民眾隨時上網查詢。

颱風 玉山國家公園 氣象局

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