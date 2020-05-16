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你的免疫力正在被削弱 盤點生活5個壞習慣

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合報導
生活中有許多習慣都是在人們沒有意識主導下而執行，在新冠肺炎疫情肆虐之際，以下這些習慣可能正在削弱我們的免疫力。示意圖／Ingimage
生活中有許多習慣都是在人們沒有意識主導下而執行，在新冠肺炎疫情肆虐之際，以下這些習慣可能正在削弱我們的免疫力。示意圖／Ingimage

生活中有許多習慣都是在人們沒有意識主導下而執行，在新冠肺炎疫情肆虐之際，以下這些習慣可能正在削弱我們的免疫力。

1.睡眠不足

你長期失眠嗎？如果你有睡眠不足的傾向，毫無疑問你的免疫力也會跟著衰弱，當睡眠不足成為一種習慣，不僅降低人體新陳代謝，甚至容易引發心血管疾病、中風、糖尿病，同時免疫力也會下降，成人一天的睡眠時間建議必需達到7至9小時才算足夠。

2.不注重口腔衛生

口腔清潔非常重要，除了每天使用含氟牙膏刷牙兩次，還必需使用牙線以及定期到牙醫診所檢查，這麼做不僅能確保口腔健康，也能強化免疫系統。

3.頻繁的飽嗝

雖然有許多人餐後會習慣打一個舒爽的飽嗝，但可能你的身體正在向你示警；打飽嗝通常是因為胃食道逆流，也就是體內的胃酸正在流入錯誤的方向，如果你長期受胃食道逆流之苦，免疫系統也容易遭到破壞；保持正常的生活習慣如少飲酒、減重以及健康飲食，不僅能緩解胃食道逆流，還能強化免疫系統。

4.經常吃速食

你知道當你吞下一整個漢堡的那一刻，也正在吃掉大量的細菌嗎？漢堡是高熱量、高鈉及高碳的食物，對身體產生極大負擔的同時，也會刺激免疫系統；此外，許多研究也顯示漢堡的營養價值低，長期食用對人體絕對是負面的影響。

5.習慣飲用含糖飲料

許多研究都證實，長期飲用含糖飲料會增加罹癌的機率，據「全國健康與營養檢測調查」(National Health and Nutrition Examination Survey)的研究指出，若減少飲用汽水或果汁等高含糖飲料，低密度膽固醇和罹癌的風險都會跟著降低。

睡眠

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