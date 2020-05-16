林佳龍：分防疫、安心與國際旅遊 下半年循序推動

交通部長林佳龍今天到宜蘭，在礁溪鄉中天飯店與觀光業者座談，舉辦「宜蘭縣區域觀光發展交流座談會」，對觀光發展，他受訪時說，分為防疫旅遊、安心旅遊與國際旅遊3階段，未來下半年循序推動。

林佳龍表示，推動同時提出旅遊守則，配合防疫新生活，如果疫情變化安全，期程會往前再推進，防疫紓困到振興也編列預算，如擴大國民旅遊、溫泉業者的行銷與補助，地方組織區域觀光聯盟與政策對接。

林佳龍指出，後續的振興不只是交通部，各部會都會有振興券，帶動景氣復甦的措施也會整合起來一起來推動。

國際旅遊有可能在年底開放嗎？對此，林佳龍表示，這涉及到國際疫情變化，不是操之在台灣，不過，國際有一些國家防疫做得好，像紐西蘭澳洲也組聯盟，亞太地區像日韓港澳新馬，如果疫情控制好的情況下，針對地區與特定對象，像商務性質旅遊，都有與指揮中心密切研究，會循序漸進推動。

林佳龍表示，專家判斷，疫情高峰在最近全球化走了一圈後，總是會掉下來，但還涉及像快篩、疫苗、感染治療藥物進步到什麼地步等問題，台灣要做好準備，未來國際開放一定是防疫優先，讓台灣的國門適當打開。

對被留任的期許，林佳龍表示，會落實總統的政見，交通部已提出觀光政策、運輸政策、交通科技產業等白皮書，推動與提升交通與觀光。