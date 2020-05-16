黃蜂發布海上警報 水利署二級開設

中央氣象局今上午11時30分發布黃蜂颱風海上警報，經濟部水利署今表示，同步開設風災二級災害緊急應變小組，並已備妥1525部移動式抽水機，完成175座抽水站及51座滯洪池整備。

水利署表示，13日已召開防汛視訊會議，指示各河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，提高警戒，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助。並已備妥1525部移動式抽水機、動員1571位防汛志工，完成175座抽水站及51座滯洪池整備，嚴陣以待。

水利署表示，戒備黃蜂，各所屬單位嚴實盤點油料及備品，進行各式閘門、發電機、抽水站、軟硬體設施、營運管理系統、上游濁度監測站、放水警報廣播等檢查，成立防汛搶險隊，備妥防汛措施，預為安排調度防汛人力、器材及機具設備，將災害損失降到最低。

水利署也提醒民眾，隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近的排水溝，提早備妥居家擋水閘門、簡易防汛沙包，做好防汛準備；並可透過「防災資訊服務網」及facebook「防汛抗旱粉絲團」、「行動水情」APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。