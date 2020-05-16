黃蜂颱風接近！ 台11海岸公路、台23東富公路提高警戒
黃蜂颱風逐漸逼近台灣，依最新颱風路徑顯示，自明天凌晨後可能逐漸影響台灣東部、東南部。公路總局說將視風雨狀況，逐級提升警戒作業，可能實施管制路段包含台11線海岸公路、及台23線東富公路等山區公路。民航局黃蜂颱風應變中心已成立，截至下午2時止，全台各機場沒有航班受影響。
公路總局說，已自5月14日起因應颱風動態，與所屬工程處依氣象情資召開兩次工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段之排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業。
呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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