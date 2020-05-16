豪雨特報！ 這些縣市注意雷擊強風及溪水暴漲

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，今天新竹、雲林、嘉義山區及南投地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局說，今天台東、嘉義地區、恆春半島及其他各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等10個縣市持續發布大雨特報。

氣象局說，今天午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；明天颱風或其外圍環流影響，南部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後大台北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

今、明兩天西半部地區高溫炎熱，南部局部地區並有37度高溫出現的機率；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率；金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。