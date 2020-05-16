他怨爸爸怕「太陽能熱水器」曬壞搭棚架 內行人曝：更耗電

隨著夏季將至，日曬時間越來越長，有些民眾嘗試在家加裝太陽能設備，省下一些電費。有網友近期在網上發文分享，他說自己家中安裝了太陽能熱水器，但爸爸竟然害怕熱水器曬壞，要搭棚架來阻擋日曬，雖然原PO嘗試向爸爸解釋，反而遭怒斥，令他相當無奈，而許多網友看到貼文後，紛紛給予原PO意見，表示搭棚架擋日曬的舉動會更耗電。

原PO昨日（15日）在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己家安裝的是太陽能熱水器，依靠太陽日照才有熱水可用，但自己爸爸竟怕太陽曬壞熱水器，決定要搭棚架來遮擋日光，原PO說到「我沒辦法溝通這位年長者，還被怒斥頂嘴」、「我真的不懂生父的智商是因為年紀關係，還是客家血統，總有些決定讓我血壓升高，怒氣沖天勒，家家都有難唸的經，我這本經想燒爛掉」。

對此，不少網友紛紛回覆，表示「找壓得住他願意聽話的人，例如長輩或者專業的施工人員」、「建議爸爸幫它擦防曬SPF 50+的就好唷」、「擋住不就沒有能源來源了」、「跟你爸講太陽能熱水器，故名思義就是要曬太陽才能用，要是長時間曬不到太陽，很容易壞的」、「老人都這樣，東西是買來供奉的，不是買來用的」。

其中有內行網友表示太陽能板被遮蓋受熱不足，導致熱水器改由用電加熱，電費自然會變多，「如果遮住後會造成受熱不足，會變成靠電加熱，長期累積下來電費會大增，會比維修費還多，而且太陽能熱水器靠的就是利用黑色水板吸光加熱的結構設計，對應長期曝曬早已經規劃進去，管件之間的連結都是使用不鏽鋼等級材料，在正常的風吹日曬雨淋可以達到10-20年以上年限，搭上棚架後會受熱不足外，還會導致受涼的問題，需要更多的電力去維持熱度，得不償失」。