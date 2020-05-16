六福村的動物們有「新玩具」 劍湖山醫護入園「0元」

高手在民間！六福村保育員變身「動物玩具專家」，為動物們打造專屬的各種新玩具，遊客可看台灣黑熊爬樹、滾吊床，功夫了得；劍湖山世界則向醫護人致敬，6月底前憑證免費入園。

六福村主題遊樂園除了大怒神、笑傲飛鷹、火山歷險等遊樂設施，還有全台唯一的野生動物園，保育員除了是動物們的衣食父母，還有另一項特殊身分「動物玩具專家」。因時值2020年「動物派對」登場，園區內保育員為了讓動物有更多活動力，陸續為豬尾猴打造專屬遊樂場，還為狐獴家族量身訂製天空之橋、摩天輪等遊具。

園區內國寶級動物「台灣黑熊」，也有新玩具，因台灣黑熊生性喜好在樹林築窩，保育員靈機一動，利用淘汰的消防水帶，從設計到完工約2個月，為黑熊編織兩張大型吊床，讓黑熊可在吊床與林木間攀爬。遊客只要搭乘園區內「猛獸巴士」，就可近距離觀看。

六福村5月底前線上購票，成人票優惠550元起(原價999元)。推薦「非洲好朋友互動體驗套票」(含六福村門票)優惠1,399元(原價2,298元)，可體驗全台唯一結合環尾狐猴與狐獴的互動樂趣。