大雨特報！ 全台14縣市短時強降雨 注意雷擊強陣風

台灣處處充滿溫情，一名遭到裁員的女網友，轉職當Uber eats外送員，日前跑中和半山腰外送時，還剩下500公尺，機車突然發出熄火，最後只好請客人下來拿，當下因為想到修車費還有獎金飛了，外送員相當悲傷，此時事後客人竟然傳來了高額小費，她瞬間感動的熱淚盈匡，也相當感謝客人失意時送上溫暖。

2020-05-16 10:13