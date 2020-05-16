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大雨特報！ 全台14縣市短時強降雨 注意雷擊強陣風
中央氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流及午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天台東地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象局說，今天午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；明天颱風或其外圍環流影響，南部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後大台北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。
今、明兩天西半部地區高溫炎熱，南部局部地區並有37度高溫出現的機率；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率；金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。
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