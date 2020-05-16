輔具、老花眼鏡都有補助不領白不領？彰縣府：多假消息

網路瘋傳，現在只要年滿65歲，可以跟政府申請補貼款包括眼鏡補助6000元、輪椅補助12000元、浴室改善 11000元等，大部分都是假消息，彰化縣府社會處處長王蘭心表示，只有針對中低收入戶老人及低收戶有改善住宅設施補助，包括補助住宅安全輔具、安全扶手等，其他項目都是網路假消息，民眾勿再亂轉誤導。

最近網瘋傳一則訊息寫著「你家裡有長輩嗎？現在只要年滿65歲，就可以跟政府申請補貼款!機車15000元，汽車50000元，租屋4000元，電腦5000元，手機5000元，吃飯補助6000元，眼鏡補助6000元，輪椅補助12000元，個人衛星定位器 7000元，浴室改善 11000元，以上項目每位長輩都可每項申請一次喔！只要是長輩用的，政府都會有補貼啦! 不是低收入戶也能辦申請喔， http://goo.gl/a900Jw，快轉分享給家中有長輩的人！」

政府社會補助愈來愈多，最近瘋傳的網路訊息，讓大家誤以為補助又多了這麼多哦!連吃飯和眼鏡都可補助，各誇張的是文末還附上幾可亂真的某周刊報導，甚至提供相關數據如「非中低收入戶的人不僅可以申請輔具補助，比例上甚至高達九成。根據內政部的統計，民國 103 年一般戶共計補助 69391人次，補助總金額達六億…」

王蘭心表示，最近不實補助文網路流傳猖蹶，很多民眾信以為真，頻頻致電公所或社會處詢問，其實多數都是假消息，雖然政府有補助輔具

，但仍有條件限制，分為「身心障礙者輔具費用補助」及「失能老人輔具費用補助」，即須領有「身障手冊或證明」才能申請，或經長期照顧管理中心評估失能程度符合失能老人輔具補助資格者，並非年滿65歲皆可申請。

而政府的確有特製眼鏡補助，但補助對象是視障者或具視障之多重障礙者，需檢附醫師診斷書或輔具評估報告書等文件，失能老人輔具補助內容目前無補助老花眼鏡。

而中低收入戶的65歲以上老年人的確有住宅設施補助，包括住宅安全輔具、包括安全扶手、防滑地板等無障礙設施的廚房、衛浴設備、及屋頂防水、排水設施等，每戶每次最高補助5萬元，5年內最高補助10萬元，但條件需要是中低收入戶。

而低收入戶才有補助住宅修繕，依列冊狀況補助3到5萬元不等，且三年內不得重複申請補助，相關補助辦法民眾可查詢彰化縣府社會處網站。