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靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重 醫籲儘早就醫

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重，醫師籲早就醫。圖／許向平醫師提供
靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重，醫師籲早就醫。圖／許向平醫師提供

夏日炎熱的天氣造成許多人雙腿腫脹、麻木，有些人病情更加嚴重，或是腳踝色素沈澱越來越黑、下肢搔癢更明顯甚至時常半夜抽筋而痛到無法入眠，「這些情形有可能是靜脈曲張所造成的」。

奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師許向平表示，一般人體的血液經靜脈系統輸送回心臟，血管內的靜脈瓣膜會確保血流方向而不至血液有回流或淤積發生，造成循環不順暢，但當靜脈瓣膜因為下肢靜脈壓力過高而使得功能缺損時，血液就有可能會有逆流及發炎，若不保養或治療，更會造成血管鼓脹變形，進而形成較嚴重的靜脈曲張。

許向平指出，靜脈曲張不僅影響到日常生活作息，外觀上也易造成病人心理負擔，例如因為不敢展露腿部減少穿短褲短裙，「尤其身處亞熱帶的台灣，更是大大的增加了病人的困擾」。

通常靜脈曲張醫界認為與遺傳、肥胖、抽菸、缺乏運動、久坐久站有關，這樣的人約有5層可能發生，較容易發生在女性(男女比例約為1：4)，症狀視嚴重程度共可分為6級，病人通常在症狀較輕微時多以忍耐而不願看診，待病程進展至較嚴重時才就醫治療。

許向平舉最近治療的個案表示，56歲林太太因長期下肢漲痛至門診就醫，他用下肢超音波檢查發現，林太太的大隱靜脈血管有嚴重血液逆流的情況，經新型微創雷射手術治療後，不適症狀就明顯改善。

靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重，醫師籲早就醫。圖／許向平醫師提供
靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重，醫師籲早就醫。圖／許向平醫師提供

靜脈曲張 抽菸

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