聽新聞
test
0:00 / 0:00
靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重 醫籲儘早就醫
夏日炎熱的天氣造成許多人雙腿腫脹、麻木，有些人病情更加嚴重，或是腳踝色素沈澱越來越黑、下肢搔癢更明顯甚至時常半夜抽筋而痛到無法入眠，「這些情形有可能是靜脈曲張所造成的」。
奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師許向平表示，一般人體的血液經靜脈系統輸送回心臟，血管內的靜脈瓣膜會確保血流方向而不至血液有回流或淤積發生，造成循環不順暢，但當靜脈瓣膜因為下肢靜脈壓力過高而使得功能缺損時，血液就有可能會有逆流及發炎，若不保養或治療，更會造成血管鼓脹變形，進而形成較嚴重的靜脈曲張。
許向平指出，靜脈曲張不僅影響到日常生活作息，外觀上也易造成病人心理負擔，例如因為不敢展露腿部減少穿短褲短裙，「尤其身處亞熱帶的台灣，更是大大的增加了病人的困擾」。
通常靜脈曲張醫界認為與遺傳、肥胖、抽菸、缺乏運動、久坐久站有關，這樣的人約有5層可能發生，較容易發生在女性(男女比例約為1：4)，症狀視嚴重程度共可分為6級，病人通常在症狀較輕微時多以忍耐而不願看診，待病程進展至較嚴重時才就醫治療。
許向平舉最近治療的個案表示，56歲林太太因長期下肢漲痛至門診就醫，他用下肢超音波檢查發現，林太太的大隱靜脈血管有嚴重血液逆流的情況，經新型微創雷射手術治療後，不適症狀就明顯改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言