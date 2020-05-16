靜脈曲張炎熱夏季更易發生或變嚴重 醫籲儘早就醫

夏日炎熱的天氣造成許多人雙腿腫脹、麻木，有些人病情更加嚴重，或是腳踝色素沈澱越來越黑、下肢搔癢更明顯甚至時常半夜抽筋而痛到無法入眠，「這些情形有可能是靜脈曲張所造成的」。

奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師許向平表示，一般人體的血液經靜脈系統輸送回心臟，血管內的靜脈瓣膜會確保血流方向而不至血液有回流或淤積發生，造成循環不順暢，但當靜脈瓣膜因為下肢靜脈壓力過高而使得功能缺損時，血液就有可能會有逆流及發炎，若不保養或治療，更會造成血管鼓脹變形，進而形成較嚴重的靜脈曲張。

許向平指出，靜脈曲張不僅影響到日常生活作息，外觀上也易造成病人心理負擔，例如因為不敢展露腿部減少穿短褲短裙，「尤其身處亞熱帶的台灣，更是大大的增加了病人的困擾」。

通常靜脈曲張醫界認為與遺傳、肥胖、抽菸、缺乏運動、久坐久站有關，這樣的人約有5層可能發生，較容易發生在女性(男女比例約為1：4)，症狀視嚴重程度共可分為6級，病人通常在症狀較輕微時多以忍耐而不願看診，待病程進展至較嚴重時才就醫治療。