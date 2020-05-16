今年首波典型梅雨鋒面將成形 下周西部降雨比東部明顯

中央氣象局上午11時30分針對今年第1號颱風黃蜂發布海警，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，黃蜂颱風進入菲律賓後，沿著太平洋高壓邊緣逐漸北轉，結構受到地形破壞，強度已經明顯減弱。

他說，預估今晚黃蜂颱風將進入巴士海峽，並轉向東北方向移動，明天白天在台灣東南方海面掠過，最為接近台灣，但是強度有進一步減弱為熱帶性低氣壓趨勢，預估對台灣本島陸地上的天氣影響有限，僅在花東、恆春半島一帶受其外圍環流影響，有局部短暫陣雨機會，今明兩天海面風浪將有增強的情況，尤其是巴士海峽、台灣東南部海面。

今明兩天仍是以山區的午後熱對流雷雨為主，太平洋高壓東退，大氣不穩定度提高，配合西南風帶來暖濕空氣影響，上午大部分地方仍為多雲到晴，但是午後山區會有熱對流發展機會，並且向北、東北方向擴散，山區有較大雨勢出現的可能性，大台北、宜蘭、花蓮等地的平地也要注意午後可能下雨的情況。

西南風也帶來高溫炎熱的情況，北部、東半部高溫可達33-34度，中南部更可高達35-36度以上，戶外活動要記得多喝水預防中暑，並且要做好防曬的準備。

他說，下周一鋒面接近，配合西南季風進入南海帶來更多的水氣，今年第一波典型的梅雨鋒面即將成形，下周一的天氣就會漸趨不穩定，中南部將有面迎西南風的降雨，山區的午後雷雨也將更為旺盛。

他說，下周二開始至少到周六梅雨鋒面在台灣附近徘徊，各地都會有陣雨或雷雨，西半部降雨比東半部來得明顯，並且會有短時強降雨出現的可能性，日累積雨量也有機會達到豪大雨等級。到下周日鋒面有機會向東向南移動，慢慢遠離台灣附近，到時降雨的狀況才會有緩和的趨勢。

他表示，梅雨雖然會帶來豪大雨，但也是台灣重要的雨量來源，降雨量大約占年雨量的三成左右，目前南部地區已經有些缺水的情況，下周的梅雨鋒面有機會帶來豐沛雨量解除缺水危機，但同時也可能造成災害發生，期待降雨的同時也要記得做好防災的準備，以防萬一。