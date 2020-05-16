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影／黃蜂海警發布 氣象局：明天颱風最接近
中央氣象局上午11時30分發布海上颱風警報，輕颱黃蜂明天中午前後，七級暴風區會影響到台灣南邊的近海，所以發布巴士海峽的海警。
氣象局預報中心簡任技正伍婉華說，黃蜂經過菲律賓陸地以後，強度由中度減弱為輕度，今天清晨出海，未來預計會往北行進，明天清晨先進入巴士海峽，之後往東北，經過台灣東南部海面。
她說，今天颱風外圍環流逐漸影響台灣東半部、恆春半島，會有短暫陣雨及雷雨；中午以後，其他地區會有雷陣雨，中部、北部山區及東南部地區可能有局部大雨。
伍婉華表示，明天是颱風最接近台灣的時候，隨著環流本身或外圍環流影響，東半部連南部地區，都有下陣雨或雷雨的機會；中午以後，大台北地區，中部、北部山區也會有雷陣雨。至於雨勢，要看颱風強度及多靠近台灣而定。整體而言台灣天氣會不穩定，要留意氣象局的最新預報。
她提醒，隨著颱風接近，巴士海峽的風浪現在已經增強，明天東南部也會增強。東半部沿海包括綠島、蘭嶼、恆春半島及西南部近海，今天、明天甚至下周一都會有長浪，海面作業要小心。
天氣方面，氣象局說今天西半部炎熱，各地高溫於上午11時已到33-35度，已發布高溫資訊，南投及台南高雄近山區河谷，會出現36度以上高溫。
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