遭裁員轉當外送員！騎到山上突然熄火 客人「一舉動」讓她哭了

台灣處處充滿溫情，一名遭到裁員的女網友，轉職當Uber eats外送員，日前跑中和半山腰外送時，離目的地還剩下500公尺，機車突然發出熄火，最後只好請客人下來拿，當下因為想到修車費還有獎金飛了，外送員相當難過，沒想到事後客人竟然傳來了高額小費，她瞬間感動的熱淚盈匡，也相當感謝客人失意時送上溫暖。

女網友在臉書「UberEATS台灣」發文說，星期日半夜外送到中和圓通路上半山腰的社區，騎上斜坡那一瞬間機車發出怪聲後熄火，一直發動都不行，當時離目的地還有500公尺，只好萬分抱歉的打給客人請他下來拿，客人騎車下來後，外送員也不斷道歉。

後來外送員只能滑行到山下，她坐在椅子上很悲傷的想著，已經沒什麼錢了，因為時間關係還必須搭計程車回家，今天任務都沒達成，570元的業績獎金還飛了，因為被裁員所以轉當外送員，卻還做不好，對客人很抱歉，但就在此時，手機傳來訊息，打開一看是小費500元，就是剛剛山上的客人給的，她瞬間感動的熱淚盈匡，好心的客人給這麼多小費，很感謝他在失意時送上的溫暖。

其他網友看了也很感動，紛紛留言說「人間處處有溫暖」、「挖賽 目前看到最多的小費，你一定做的很棒！別洩氣，不好的事情總是會過去的，加油喔！」、「客人真好，雪中送炭，好人！」、「加油！其實大部分的客人真的都很好。」、但也有人勸她「緊找個正職工作比較實在，半夜12點在外面，如果是女生，那也有點危險，加油」也有人開玩笑說「改不會手滑多按一個0」、「拿500小費該請大家吃些什麼了吧」。