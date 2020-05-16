今天高溫炎熱上看36度 黃蜂颱風明天最接近台灣

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

「報天氣-中央氣象局」臉書粉絲專頁表示，黃蜂颱風在經歷洋面上的成長茁壯後，開始碰觸到菲律賓的陸地。今天下半天脫離呂宋島，進入巴士海峽，朝台灣東南海域前進，接近過程中，花東地區會慢慢感受到一波波接近的水氣，陣雨現象慢慢出現。

氣象局說，黃蜂颱風明天最接近台灣，由東南海域通過、距離台灣的遠近、強度都還有不確定性，環流的主要影響東半部、恆春半島，若更接近，南部局部地區也會受影響。而背風側的西半部地區今明兩天以高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態為主，南部高溫甚至上看37度以上，另外明天清晨中部以北沿海地區也有短暫陣雨的機率。

下周一颱風漸遠離，環境的轉西南風，讓南部地區偶爾還是有些陣雨，但主要台灣地區還是以午後短暫雷陣雨型態為主，但颱風離去、還沒有其他天氣系統影響的空檔持續不長，隨著東亞季風及梅雨鋒面逐漸建立，下周一晚上順著中低層偏西風的風向，極有可能有些華南的先行部隊（雲系）飄過來，北部、東北部晚起留意一下開始出現降雨的機率。

氣象局說，主要鋒面的影響是在下周二之後，這道鋒面會在台灣附近徘徊，下周二之後的天氣也相對不穩定，這季節鋒面附近很容易有對流消消長長，若是徘徊在台灣附近，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的現象。

此時大環境西南風比起之前更加穩定的吹拂，將南海的暖濕水氣源源不絕帶到台灣附近，搭配鋒面的推波助瀾，下周二之後很有可能出現比較劇烈的天氣。