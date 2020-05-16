下周二起鋒面徘徊 吳德榮：慎防致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天凌晨2時中央氣象局颱風潛勢預測圖顯示，輕颱黃蜂在呂宋島附近將向北迴轉進入巴士海峽，再轉向東北加速離去；未來持續減弱，在最接近台灣時可能已不是颱風。

他說，黃蜂對台灣陸地的影響輕微，主要是海面風浪增大，東半部、恆春半島降雨機率提高。至於是否發布海警？因科學上有不確定性。中央氣象局依權責，會根據風險評估而作岀決定，應持續注意其所發布的最新消息。

吳德榮說，今明兩天暖氣團影響，各地為晴朗炎熱，中午前後注意防曬。午後雲量略增，山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地亦有受影響的機率。因黃蜂外圍水氣，東半部及及恆春半島亦有局部陣雨的機率；海邊活動應注意長浪的出現，尤其在東南部及恆春半島。今天北部23至35度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至34度。

下周一台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。

下周二梅雨季第二道鋒面抵達台灣，他說，持續至25日皆呈現南北徘徊的特性，大氣型態並無明顯改變。鋒面徘徊期間，若有空檔，也很短暫；因大氣暖濕、很不穩定，易激發強對流及中尺度對流系統，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，並有帶來致災性大量降雨的潛勢。為今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波，應隨時注意天氣訊息、做好防範。

吳德榮說，下周二滯留鋒抵達，各地有陣雨、雷雨，要注意劇烈天氣發生；下周三滯留鋒往南移，明顯降雨漸移向中南部，北台降雨稍緩；下周四至周六滯留鋒再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台，雨勢增強。