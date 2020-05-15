小三通封關逾3個月 民間發聲籲漸進逐步恢復

金廈小三通已經暫停3個多月，到底何時復航？隨著新冠肺炎疫情持續趨緩，頗受各界關注。廈門台商協會、金門縣商會與台中工業會等單位今天在研討「疫情後如何推動兩岸經貿、文化、民間交流合作」的視訊會議上，呼籲中央在疫情可控的情況下，以民生優先，加快小三通復航作業，可以先期開放少量的固定航班，再依疫情在逐步增加船班，直到恢復正常。

據了解，這項三方視訊會議刻意淡化官方色彩，所以縣府也僅派觀光處科長出席，其他皆為民間單位，活動由廈門市台商協會會長吳家瑩主持，廈門端則有廈門大學台灣研究院教授孫雲與多家台資企業代表、台中端主要是台中工業會理事長吳桂森為首與多家企業董事長，金門則有金門縣商業會理事長李有忠、金門縣旅行商業同業公會理事長林永標、金門縣特產協會榮譽理事長王建順、金門縣觀光協會理事長 吳嘉將、金門縣民宿發展協會理事長翁世白、金門縣領團解說員協會陳成基、金門縣不動產開發商業同業公會王立邦、金門縣新移民關懷協會吳金玲等人。

會中，三方先介紹各地疫情防控情況，與應對新冠疫情採取的防控策略措施，跨境往來防疫工作的成效與經驗分享。大家都希望，當前疫情向好發展情況下，能推動小三通適時復航，兩岸防疫措施調整，學生往來復學便利化措施等。

吳家瑩表示，目前廈門有1千多家台商，雖然廈航在本月已經恢復部分往台灣的航線，但可能無法應付台商返鄉的需求，希望小三通能早日恢復。

李有忠等人指出，目前金門的防疫做得很好，還是維持零確診，希望在疫情和緩下，呼籲在「防疫優先，安全第一」的先決條件下，中央疫情中心能視疫情的情況，逐步開放小三通，以民生優先，加快小三通復航作業；初期以開放少量的固定航班，再依疫情，逐步增加船班，直到恢復正常。

台中工業會理事長吳桂森則提到，近期因為疫情，阻斷兩岸的交流，希望兩岸同胞攜手抗疫，積極推動疫情後的交流，兩岸的民間交流不能停、不能少、不能斷。