口罩禁令擬鬆綁 將採定額徵用

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我國連續八天零確診，累計卅三天無新冠肺炎本土病例。疫情趨緩，開放口罩購買時程備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制政策不變，但將走向「定額徵用」，擬六月放寬口罩寄海外親人片數上限，保護國內外全體台灣民眾。

繼五月一日以六顆大西瓜慶祝「六零」，中央流行疫情指揮中心昨天拿出以八顆高雄甲仙小農芭樂慶賀「八零」。陳時中笑稱，八顆甲仙芭樂象徵八天零確診的「樂」。

台灣防疫佳績，口罩功不可沒，陳時中表示，醫用口罩將從全面徵用改為定額徵用，剩餘口罩可開放外銷或海外寄送，最快七月前定案，將由財政部定奪。

疫情趨緩，指揮中心希望各項措施鬆綁落實實名制。陳時中說，實名制是為了便於日後疫調，一定要在個資不會被濫用前提下執行，他說，實名制應改稱「實聯制」，確保可實際聯絡各個對象，符合個資保護與疫調需要。

對於邊境何時鬆綁，陳時中表示，國際疫情尚未獲得控制，在這樣的大環境下開放邊境？「我們沒有這麼大膽」。陳時中表示，有限度的經貿往來，對於台灣在世界生產鏈有其必要性，「我們會積極思考，但要考量可承受量。」

新北市府則在昨天公布十八日起管制開放新範圍，市長侯友宜表示，遵照中央規定，室內一百人、室外五百人為原則，還是要保持社交距離，只要不生病，且能夠確保社交距離的戶外空間，可以不用戴口罩。

台北市副市長黃珊珊昨表示，室外本就沒有限制戴不戴口罩，重點是能否維持社交距離；至於是否要從市府員工開始解禁室內戴口罩？黃珊珊說，目前沒考慮，下周才會討論。

隨著國內疫情趨緩，雙鐵口罩、飲食何時解禁也受到關注。交通部表示，規畫自六月一日起，在能維持社交距離的情況下，放寬台鐵、高鐵車內飲食，不過飲食完畢後須戴上口罩。此外，預計八月一日起，解除雙鐵車內飲食管制，恢復列車販售便當、取消類梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

交通部研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，預計下周向中央流行疫情指揮中心提報同意後實施。但各項措施實施日期，仍須視疫情狀況彈性調整，希望民眾逐漸恢復正常生活。

（記者陳婕翎、陳雨鑫、羅真、魏翊庭、翁浩然、魯永明、雷光涵）