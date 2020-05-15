想自殺增加 專家：絕望比病毒致命

疫情趨緩，但已對全民心理健康造成衝擊，新冠肺炎自去年12月31日爆發，自殺防治中心統計民眾在「心理溫度計」的自評結果，今年1月至4月有「自殺想法」者較去年12月多5%，專家警告，疫情後隨即而來的經濟不景氣，對自殺率影響甚鉅，應要超前部署，全力防治。

自殺防治中心昨天指出，透過「心情溫度計」App隨機抽樣4672人自評，結果發現新冠肺炎流行前後三個月的趨勢有顯著性變化，自認睡眠困難、緊張不安、易怒、憂鬱及自覺比不上他人的比率攀升5%，有「自殺想法」者也增加5%。

自殺防治中心理事、台大醫學院護理學系所副教授吳佳儀說，雖然有「自殺想法」的人增加，但今年1月至4月自殺率並未升高，但日本疫情間自殺率創20年新低可看出端倪，疫情期間，學生、上班族無法出門上學、工作，增加親人相處時間、減少職場或學校霸凌壓力，可能使自殺率降低。

但吳佳儀提醒，「絕望可能比病毒更致命。」首波疫情剛過，現在應進入心理重建階段。台北市立聯合醫院社區精神科主任、陽明大學教授陳映燁回憶，當年SARS疫情期間自殺率也沒有明顯變化，但後續經濟衰退造成次發性自殺潮，他認為，後續不景氣造成的心理威脅更不容小覷。

吳佳儀表示，自殺非單一原因或偶然造成，是多重因子加上沒有好的保護作用導致，新冠肺炎疫情只是一個原因，建議政府應從現在就開始進行全民心理重建，民眾也可善用「心理溫度計」App，掌握心理狀態，並保持充分睡眠、均衡營養、安排休閒活動放鬆身心。

自殺防治中心理事長李明濱表示，從過去921大地震、SARS到八仙塵爆等經驗分析，心理壓力多是資源不足導致，所以重整、提供資源是關鍵，「在災難下資源正確、透明很重要。」後疫情時代諸多壓力才是挑戰的開始。衛福部心口司長諶立中表示，疫情對全民心理健康衝擊大，政府會繼續提供心理相關協助。

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