男子連續咳嗽3周求診 竟是晚期肺腺癌

年近70歲的男子，連續咳嗽3周，赴大醫院求診，竟被確診為晚期肺腺癌，且已轉移至腦部及骨頭。所幸接受治療之後，發現他體內有表皮生長因子受體（EGFR）基因突變，接受合適的標靶藥物後，恢復狀況良好。但今年4月，腫瘤出現惡化跡象，確認為T790M突變，適逢第三代標靶藥物通過二線健保給付，可接續治療。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人、胸腔內科醫師王金洲表示，第一線使用口服標靶藥物治療的晚期肺腺癌患者中，每三人就有兩人會產生T790M突變，用藥前先確認是否基因突變，因此，第一線使用第二代標靶藥物治療，可先清除大部分的變異基因。

不過，用藥後仍會出現抗藥性，當抗藥性出現後，再接力使用專門對付T790M的第三代口服標靶藥物，逾半數患者整體存活時間可達4年，不僅是目前存活期最長的治療方式，在使用標靶藥物的情況下，也能兼顧較佳的生活品質。

王金洲表示，日前健保署公布將第三代標靶藥物納入健保，進一步嘉惠第一線已使用過標靶藥物且產生T790M突變的患者，可望延長晚期肺腺癌的存活期。

王金洲表示，第三代標靶藥物用於第一線治療的副作用較小，但一旦產生抗藥性，進入二線僅能仰賴化學治療，在肺腺癌年輕化的趨勢下，對於本來應該享受人生或是衝刺事業的族群來說，若因治療而受困醫院，是一大遺憾。