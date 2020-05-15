交通部擬6月1日起鬆綁雙鐵飲食 8月1日起取消梅花座

交通部今召開第七次防疫會議，規畫自6月1日起，在能維持社交距離的情況下，放寬台鐵、高鐵車內飲食，不過飲食完畢後須戴上口罩。此外，預計於8月1日解除雙鐵車內飲食管制，恢復列車販售便當、取消類梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

交通部研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，將逐步鬆綁各項公共運輸防疫措施，並推動防疫旅遊、安心旅遊及國際入境旅遊，預計下周向中央流行疫情指揮中心提報同意後實施。但各項措施實施日期，仍須視疫情狀況彈性調整，希望民眾逐漸恢復正常生活。

交通部政務次長王國材表示，第一階段為5月27日至7月31日；防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則的草案，明確規範防疫旅遊注意事項。他說，6月1日起搭乘台鐵、高鐵，若座位旁邊沒有人，能保持社交距離，可以吃東西，不過吃完以後要立刻戴回口罩。另自6月24日端午節連續假期起，將恢復台鐵長途列車售站票，及建議高鐵恢復販售自由座車票等。

第二階段為8月1日至10月31日，安心旅遊將推動國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、台灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。公共運輸也在8月1日解除雙鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消梅花座配位，同意桃機公司自行調整航廈出入口。此外，交通部所屬的公共空間將重新開放，包括目前不准民眾席地而坐的台鐵車站大廳、燈塔、郵政博物館等。

有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，期程為10月1日至12月31日。將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家比如澳洲等，推動「國際觀光聯盟」。依客源市場及邊境管制情形及台灣航班狀況，用包機、旅行優惠，鼓勵大家來台灣玩。

同時配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

部長林佳龍強調，交通部透過三階段防疫旅遊、安心旅遊及國際觀光旅遊的規劃，以及各項公共運輸防疫措施的鬆綁，將一步一步活絡國內市場，民眾生活也將逐步恢復，同時利用台灣穩定的疫情作為最佳的國際行銷，相信台灣將是亞洲，甚至是全球，觀光復甦最快的國家，國人將共享台灣防疫成功的美好成果，迅速恢復經濟榮景。