電動牙刷值得買？ 網答案一致大推：用過回不去

不少人希望擁有一口潔白健康的牙齒，而清潔工作成為最重要的事，市面上販售一般牙刷和電動牙刷，讓民眾根據需求做選擇。就有網友好奇問「電動牙刷值得購買嗎」，沒想到眾人答案一致大推「用過回不去」。

原PO在PTT發文提及，最近想買聲波型電動牙刷，因為想要刷得更乾淨和清理難纏的牙菌斑，但一支也不便宜，而且要固定換刷頭，因此詢問網友「使用電動牙刷的各位覺得值得嗎？」

貼文一出，網友答案一面倒喊值得，「我覺得還蠻值得的，至少牙齒比較健康」、「好用，用了就回不去了」、「值得電動比較乾淨」、「超值得，洗牙的時候就很有感了」、「人生因為電動牙刷變得輕鬆」、「很推，刷得很乾淨，後悔沒有早點買」、「非常值得，用完看見新世界」。

也有過來人分享使用經驗，「我買一支150元的覺得很好用，全機水洗一個月充電一次」、「十幾年使用，無蛀牙、黃牙、牙周病」、「第一次用電動牙刷的感想是，原來這是我這輩子第一次刷牙」、「推薦！本來每年檢查牙齒都固定有1-2顆蛀牙，但開始用了電動牙刷後的隔年就開始變成沒有蛀牙了！電動牙刷真的可以把牙齒刷乾淨，但如果有刷太大力的問題，建議可以買有刷頭壓」、「刷頭可以用酒精消毒或紫外線殺菌，就可以用很久了」、「飛牌有各種刷頭可以選，記得選自己適合的，選到不適合的也容易刷不乾淨，但是牙結石還是要洗牙才能處理，跟牙刷沒有關係」。