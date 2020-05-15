515國際家庭日逢Friday Night 潘文忠：早點回家陪家人

今天是國際家庭日，教育部長在個人臉書粉絲專頁表示，響應今年聯合國國際家庭日主題「發展中的家庭」，教育部將今年台灣國際家庭日主題訂為「工作與家庭」，盼攜手企業，將家庭教育送到職場。他也呼籲民眾今天早點回家，陪陪家人抱抱孩子，度過一個專屬家庭的 Friday Night。

潘文忠引述台灣師範大學調查，台灣有七成是雙薪家庭，有四成民眾覺得家庭生活因工作受影響，三成覺得陪孩子時間不足，在工作與家庭的雙重壓力下很難取得平衡。

近來有越高比例的爸媽希望參加家庭日、心理諮商與家庭教育講座活動，該份調查也指出，參加越多者，工作滿意度通常越高，因此國內企業更願意投資資源提升員工家庭生活品質。

潘文忠說，教育部去年除提高家庭教育中心預算、人力與資源，也推出平價教保與育兒津貼；今年將邀各縣市家庭教育中心、企業與大專校院合作，希望能根據員工需求，發展出「職場—家庭教育」課程及活動，並幫企業媒合更多教育資源，希望給爸爸媽媽更多支持。