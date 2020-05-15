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日韓參展難 鐵路便當節今年將改推新的本土特色便當
全球新冠肺炎影響，日、韓、歐洲等業者出國參展暫緩，延後至今年11月舉辦的台鐵「鐵路便當節」將開發車站據點周邊的特色鐵路便當，利用在地食材，以國內便當為主。
台鐵局於去年4月15日正式成立附業營運中心，至今已滿周年。附業營運中心總經理林佩君說，每年吸引廣大鐵道迷關注的「鐵路便當節」，去年營收達425萬4547元，業績較前年成長兩倍，活動業績亮眼。今年將由各地餐飲業者，運用在地食材開發新的鐵路便當，推動鐵路旅遊。比如，台鐵有集集車站，或許可以開發集集限定版便當。
林佩君表示，部分搭高鐵旅客也會在車站買台鐵的便當，疫情衝擊雙鐵的旅運，且過去不搭雙鐵但會進車站買便當的通勤族也減少了，連帶影響台鐵便當銷售量。今年2月銷售減少兩成、3月衰退四成、4月更衰退達六成。她說，5月便當銷售有回溫趨勢，以銷售量最大的台北餐廳為例，4月曾經慘跌到單日不到3000個，5月單日銷售破6000個，為全盛時期的一半。
附業營運中心說，過去一年完成了環島供應鏈、中央廚房全數通過HACCP （食品安全管制系統）系統準則、列車行動POS機上線、完成夢工場全台布建、優化夢工廠的電子商城等。
林佩君說，台東餐務室已全新建置，台北餐廳的中央廚房最快明年搬離台北車站的地下層，有更寬敞的空間。新址將在台北市內的某一個台鐵車站，今年底敲定。
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